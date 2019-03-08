Рейтинг довіри до Путіна у Росії впав до 32%
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Розсилка
За місяць глава Кремля втратив майже 1% довіри виборців
Рівень довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна знизився до 32%.
Про це свідчать дані рейтингу, які 7 оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).
За даними центру, рівень рейтингу знизився за середнім значенням за тиждень з 25 лютого по 3 березня. За місяць глава Кремля втратив майже 1% довіри виборців.
«Лідером з недовіри залишається Володимир Жириновський: 24,5% не довірили б йому вирішення важливих державних питань. Друга і третя позиції у списку - у Сергія Шойгу (глава Міноборони РФ - ред.), - 14,6%, та Сергія Лаврова (глава МЗС РФ - ред.) - 13,4% «, - повідомили у ВДВГД.
Рейтинг довіри до партії Путіна «Єдина Росія» перебуває на рівні 35,4%, у КПРФ - 15,3% підтримки населення, у ЛДПР - 11,4%, у «Справедливої Росії» - 6,1%.
«Показник схвалення діяльності президента становить 64,3%, прем'єр-міністра та уряду РФ - 36,5% і 40,8% відповідно», - зазначили соціологи.
Нагадаємо, відомий російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова заявила в інтерв’ю «Главкому», що Путін втратив за останні два роки до 20% своєї підтримки.
У попередньому інтерв’ю «Главкому» російський політолог стверджувала, що Росія завжди розглядала Україну як частину Російської цивілізації, тож, зважаючи на нинішні політичні обставини, вона почувається, як «кинутий коханець».