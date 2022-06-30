На Чорному морі ворог створює ілюзію ймовірності висадки десанту

Корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами

В Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу «Панцир - С1». Про це інформує оперативне командування «Південь».

Корабельне угруповання не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами.

На двох ракетних кораблях 16 крилатих «Калібрів», 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту.

«Зважайте на підступність ворога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, утримайтеся від гучних розваг з феєрверками та голосним дрифтінгом, не наражайте себе на небезпеку у пляжній зоні та в інформаційному просторі. Свідомі та мудрі, відважні і гідні захисники України варті Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі поблизу берегів України корабельне угруповання ворожих сил складає п’ять ракетних кораблів, три ВДК та підводний човен. Вони несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами.

Чорноморський флот Росії планує замінувати територію Чорного моря в районі українських портів.

23 червня, питання експорту зерна з України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії та Туреччини. Очільниця британського МЗС Ліз Трасс заявила, що українські порти мають бути розблоковані протягом найближчого місяця.

Додамо, що у травні, начебто погоджуючись на розблокування українських портів, Росія вимагала від України самотужки розмінувати акваторію, яку ЗСУ замінували для убезпечення від російської атаки з моря.