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    Новини

    В центрі Києва пройде урок з мінної безпеки

    В центрі Києва пройде урок з мінної безпеки

    На урок запрошують дорослих і дітей

    В четвер, 30 червня, о 15:00 в парку Шевченка відбудеться урок з мінної безпеки. Про це повідомили на сторінці «Солом’янські котики« у Facebook.

    «Експерти ДСНС підготували макети, захисні костюми, і цікаву інформацію, що буде корисна як дітям, так і дорослим», – йдеться у повідомленні.

    Волонтери розповіли, що присутні зможуть врятуватись від спеки за допомогою води, а діти отримають розмальовки.

    Урок буде відбуватись під білим шатром зі сторони університету Шевченка.

    Раніше повідомлялося, що на пляжі курортного селища Лазурне троє місцевих жителів підірвалися на російській міні. Військові РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

    Раніше на Чернігівщині тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

    Також кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.

    Теги: росія окупанти ДСНС діти війна Україна окупація #stoprussia міни
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    В центрі Києва пройде урок з мінної безпеки