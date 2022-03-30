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    Думки вголос

    Що пишуть китайці про агресію Росії проти України

    Китай має доволі специфічний інтернет-простір - Що пишуть китайці про агресію Росії проти України
    Китай має доволі специфічний інтернет-простір
    фото з відкритих джерел

    Українська влада має працювати з китайською аудиторією

    Думаю, Вам відомо, що у зв'язку із прийнятим ще у 2003 році в Китаї «Закону щита» із фільтрації китайського Інтернета, там не працюють майже усі закордонні соцмережі: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube і навіть пошуковик Google.

    Таким чином партія зачинила доступ громадянам до інформації із Заходу

    Натоміть це спонукало розвиток локальних компаній, які наразі переросли у гігантські бізнеси та давно вийшли за межі онлайн. Місцевий Facebook та Instagram – це Wechat, місцевий Youtube – Bilibili, замість Twitter працює Weibo, замість Google – Baidu (який наразі навіть виготовляє автомобілі та безпілотне таксі). Є ще з десяток локальних бізнесів: Douyin (китайський TikTok), короткі відео від Kuaishou, блоги на Zhihu тощо.

    Як же ВПН? Мешкаючи раніше в Китаї та досі щодня співпрацюючи з китайцями, я переконалася, що VPN їм не потрібен для особистих потреб. Абсолютна більшість навіть не володіє англійською на intermediate рівні, то ж і не читає зарубіжні сайти.

    Основні соцмережі, які потребують моніторингу: Weibo – мікроблог як Twitter, Douyin – TikTok, Zhihu – аналог Reddit

    Росія добре попрацювала із китайськими соцмережами задовго до війни:

    1. Weibo канал Russia Today: 6,5 млн підписників.
    2. Weibo канал Російського інформ агентства: 11,6 млн підписників.
    3. До того ж, є чимало штучно створених блогерів для російськох пропаганди із прокачаною армією підписників. Наприкад, ось такий військовий блогер із 1,73 млн підписників 沈逸.

    Ось що пишуть останні днями в китайських соцмережах про війну з Україною:

    Перше. Розповсюджують відео, як Україна катує російських солдат. Або як українські солдати телефонують матері загиблого російського солдата та сміються у відповідь на її сльози.

    Друге. Переважна більшість постів про те, як українська армія вбиває мирних мешканців. Або ж у ключі російська армія знищила житловий будинок, в якому переховувалися українські неонацистські війська. Цитати:

    «Українські збройні сили продовжують обстріли житлових масивів – житлова кімната житлового будинку на Луганщині втратила стелю через ракетний обстріл».

    «Німецький журналіст, який прийшов дізнатися правду про звірства українських націоналістів у так звану «ЛНР», розмовляв з репортером Zvezdanews. Німецький журналіст був вражений розповідями місцевих жителів і тим, як вони дякували Росії за порятунок. Німецький репортер також пояснив репортеру Zvezdanews , чому різанину на Донбасі майже не бачили в західному світі протягом 8 років:

    «Всі редактори західних масових медіа мають тісні зв’язки з трансатлантичними неурядовими організаціями, там вони навчаються та об’єднані в мережу. Якщо журналіст напише про таку образливу для західного світу тему, як «різанина на Донбасі», його звільнять».

    Знаєте, чому він ще й вживає слово «різанина»? Грає на паралелі із Нанкінською різнею китайців японцями...

    Третє. Відео про те, як у Хмельницькому українці публічно покарали місцевого жителя, який не любив міську «алею героїв».

    Чи є хоч промінь світу у цьому тунелі брехні?

    Так, але дуже мало. Наприклад, цей блогер 巴菲特SMS пише про те, що «Путін за 22 роки перетворився з політика на тирана», що «у Генштабі України заявили, що після того, як дві батальйонні тактичні групи російської армії зазнали в бою великих втрат, вони були змушені повністю відійти з Київського фронту та повернутись у Білорусь».

    Джерело: блог Катерини Качан

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна Китай путін інформаційна війна інтернет Україна окупація TikTok #stoprussia
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    Що пишуть китайці про агресію Росії проти України