Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію

glavcom.ua
Дует Анна-Марія

На жаль, у мене гарна пам‘ять...

Знаєте, хто на першому фото? Дует Анна-Марія. Ага, ті самі, що оскандалились на Нацвідборі на Євробачення-2019. Тоді фіналістки Анна і Марія Опанасюк не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією. Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

І от пройшов час. І от вони вже викачуються по військовим частинам, дають концерти, фоткаються з нашими військовими, навіть не заблюривши обличчя. І от вже їм несамовито дякують, що «співачки підіймають бойовий дух».

Про концерти перед військовими написала Олеся Баглюкова. Захоплено і ніжно. Я не сумніваюсь, що щиро.

На жаль, у мене гарна пам‘ять. Так, я пам‘ятаю і ту дічь, яку несли співачки в ефірі у Скрипіна: «Україна втратила півострів, ми не вважаємо його окупованим РФ. В Україні немає війни з Росією, це називається АТО. І взагалі, для чого ви це запитуєте? Слухайте, ми не є членами секретаріату Президента, щоб відповідати на таке. Ми не обговорюємо політику, ми – музиканти. Питання про війну ставте політикам, а не нам».

Пам‘ятаю, що сказав Ахтем Чийхоз: «Лариса Опанасюк не просто заступник Аксьонова, а вона є дуже активним членом команди і на її совісті всі смерті, арешти і жахи, які відбувалися на півострові. Опанасюк з особливою ненавистю до України працює над новими репресіями проти кримських татар і проукраїнського населення в Криму. При цьому її діти, Ганна і Марія, які живуть в Україні, користуються всіма благами».

Пам‘ятаю точку зору українського продюсера Олександра Ягольника: «Нацвідбір нагадує операцію російських спецслужб, все вибудували так, що хто б не поїхав від України на Євробачення, артиста так чи інакше будуть пов’язувати із Росією”.

Ну ок, скажете ви, час же пройшов. Все могло змінитися. Звісно, могло.

Але є дещо, що залишається незмінним.

Наприклад, мати співачок Лариса Опанасюк зараз обіймає посаду віце-прем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова. Вона має нагороду «За повернення Криму» від окупантів.

Батько дівчат Олександр Опанасюк – відомий у Криму суддя. Він багато років очолював Центральний районний суд Сімферополя, а 2012 року був довічно призначений суддею Апеляційного суду Криму. У 2014 році він перейшов на службу Росії і був призначений суддею Верховного суду Криму. Зараз на пенсії.

Як свідчать журналістські розслідування, батьки сестер змогли накопичити великі статки в Криму за часів окупації.

Співачки заявили, що не збираються засуджувати позицію батьків.

Ну от, скажете ви, а з яких це пір діти відповідають за батьків? Правильно, не відповідають. Тому давайте про дітей.

Анна і Марія Опанасюк у 2014 році підтримали організовану проросійськими силами ходу «Безсмертний полк» і в інтерв'ю відмовилися називати Росію агресором.

На початку червня 2014 дует із російським пропагандистом Іваном Охлобистіним (входить до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України), стали обличчям бренду російської фірми одягу «Baon» під гаслом «російський бренд і дует з України. Доведемо усім, що ми робимо кроки назустріч один одному».

Про Нацвідбір і риторику сестер ви в курсі. Це 2019 рік.

І тут – бац! – повномасштабне вторгнення. І все змінюється. Раптом раша стала агресором. Неочікувано, звісно. Може бути, звісно. Он Олеся, авторка посту про виступ перед військовими пише, що їх СБУ перевіряла. Я прямо видихнула. Не Наумов з Кулінічем, сподіваюсь, проводили перевірку?

Коротше, нехай співають. Не возіть їх у військові частини. Бо це просто бл@дство.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупація Крим співачка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній «беркутівець» передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму
СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми
Вчора, 10:37
Богослужіння пройшли в каплиці, розташованій неподалік від костелу святого Климента Римського
В окупованому Севастополі римо-католики провели великоднє богослужіння українською – ЗМІ
10 квiтня, 01:56
Жерар та Клара
Нова кохана Жерара Піке, до якої футболіст пішов від співачки Шакіри, зрадила його
7 квiтня, 11:02
Шакіра: Дякую всім, хто підбадьорював мене, висушував мої сльози, надихав мене і допомагав рости
Шакіра залишила з дітьми Іспанію і починає нове життя: Жерар Піке розлючений
3 квiтня, 12:25
Полякова: Платила грошима свого чоловіка, бо ж, звісно, за все платить він
Полякова назвала прізвище людини, яка вижила Ані Лорак з України
2 квiтня, 00:13
Росіяни на окупованих територіях змушують відмовлятися від українського громадянства
Росіяни на окупованих територіях змушують відмовлятися від українського громадянства
21 березня, 02:59
Розвідка прокоментувала «бавовну» в Криму: яку зброю окупантів вдалося знищити
Розвідка прокоментувала «бавовну» в Криму: яку зброю окупантів вдалося знищити
20 березня, 23:28
Вибухи прогриміли в різних районах Севастополя
В окупованому Севастополі переполох: ранок почався з вибухів
18 березня, 08:36
Зірки у «голих» сукнях на вечірці Vanity Fair (фото)
Зірки у «голих» сукнях на вечірці Vanity Fair (фото)
13 березня, 17:36

Зоя Казанжи

Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію
Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію
Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»
Що не так з пивом «героїчна Буча» і редискою «Азовсталь»
Що не так з державними нагородами в Україні
Що не так з державними нагородами в Україні
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації
Скільки мають отримувати українські захисники
Скільки мають отримувати українські захисники
Ракети не можуть захопити міста
Ракети не можуть захопити міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
25K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
24K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
20K
В Україні зафіксовано землетрус
15K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту