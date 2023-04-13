Чи відповідальні діти за батьків? Поговоримо про Анну і Марію

На жаль, у мене гарна пам‘ять...

Знаєте, хто на першому фото? Дует Анна-Марія. Ага, ті самі, що оскандалились на Нацвідборі на Євробачення-2019. Тоді фіналістки Анна і Марія Опанасюк не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією. Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

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І от пройшов час. І от вони вже викачуються по військовим частинам, дають концерти, фоткаються з нашими військовими, навіть не заблюривши обличчя. І от вже їм несамовито дякують, що «співачки підіймають бойовий дух».

Про концерти перед військовими написала Олеся Баглюкова. Захоплено і ніжно. Я не сумніваюсь, що щиро.

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На жаль, у мене гарна пам‘ять. Так, я пам‘ятаю і ту дічь, яку несли співачки в ефірі у Скрипіна: «Україна втратила півострів, ми не вважаємо його окупованим РФ. В Україні немає війни з Росією, це називається АТО. І взагалі, для чого ви це запитуєте? Слухайте, ми не є членами секретаріату Президента, щоб відповідати на таке. Ми не обговорюємо політику, ми – музиканти. Питання про війну ставте політикам, а не нам».

Пам‘ятаю, що сказав Ахтем Чийхоз: «Лариса Опанасюк не просто заступник Аксьонова, а вона є дуже активним членом команди і на її совісті всі смерті, арешти і жахи, які відбувалися на півострові. Опанасюк з особливою ненавистю до України працює над новими репресіями проти кримських татар і проукраїнського населення в Криму. При цьому її діти, Ганна і Марія, які живуть в Україні, користуються всіма благами».

Пам‘ятаю точку зору українського продюсера Олександра Ягольника: «Нацвідбір нагадує операцію російських спецслужб, все вибудували так, що хто б не поїхав від України на Євробачення, артиста так чи інакше будуть пов’язувати із Росією”.

Ну ок, скажете ви, час же пройшов. Все могло змінитися. Звісно, могло.

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Але є дещо, що залишається незмінним.

Наприклад, мати співачок Лариса Опанасюк зараз обіймає посаду віце-прем'єра в підконтрольному РФ уряді Сергія Аксьонова. Вона має нагороду «За повернення Криму» від окупантів.

Батько дівчат Олександр Опанасюк – відомий у Криму суддя. Він багато років очолював Центральний районний суд Сімферополя, а 2012 року був довічно призначений суддею Апеляційного суду Криму. У 2014 році він перейшов на службу Росії і був призначений суддею Верховного суду Криму. Зараз на пенсії.

Як свідчать журналістські розслідування, батьки сестер змогли накопичити великі статки в Криму за часів окупації.

Співачки заявили, що не збираються засуджувати позицію батьків.

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Ну от, скажете ви, а з яких це пір діти відповідають за батьків? Правильно, не відповідають. Тому давайте про дітей.

Анна і Марія Опанасюк у 2014 році підтримали організовану проросійськими силами ходу «Безсмертний полк» і в інтерв'ю відмовилися називати Росію агресором.

На початку червня 2014 дует із російським пропагандистом Іваном Охлобистіним (входить до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України), стали обличчям бренду російської фірми одягу «Baon» під гаслом «російський бренд і дует з України. Доведемо усім, що ми робимо кроки назустріч один одному».

Про Нацвідбір і риторику сестер ви в курсі. Це 2019 рік.

І тут – бац! – повномасштабне вторгнення. І все змінюється. Раптом раша стала агресором. Неочікувано, звісно. Може бути, звісно. Он Олеся, авторка посту про виступ перед військовими пише, що їх СБУ перевіряла. Я прямо видихнула. Не Наумов з Кулінічем, сподіваюсь, проводили перевірку?

Коротше, нехай співають. Не возіть їх у військові частини. Бо це просто бл@дство.