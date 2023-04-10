В окупованому Севастополі римо-католики провели великоднє богослужіння українською – ЗМІ

Перша ранкова служба пройшла українською мовою, друга – російською

Римо-католики 9 квітня зустріли Великдень у тимчасово окупованому Севастополі урочистими месами. Одна з них відбулася українською мовою. Про це повідомило «Крим.Реалії».

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Зазначається, що перша ранкова служба була українською мовою, друга – російською. Також місцева громада служить польською.

Богослужіння пройшли в каплиці, розташованій неподалік від історичної будівлі – костелу святого Климента Римського. Сама будівля костелу, як зазначає видання, зачинена через незадовільний стан, тому віряни римо-католицької громади Севастополя не змогли відсвяткувати в ній Великдень. Російська влада передала католикам будівлю та зобов'язала католицьку громаду відремонтувати її, однак при цьому питання з правом на земельну власність вирішено не було.

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Нагадаємо, що на Хмельниччині у найбільшому храмі Шепетівки, Свято-Михайлівському соборі, відбулося перше богослужіння українською.

До слова, у Кам’янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського між вірянами, які за перехід церкви до ПЦУ, та прибічниками УПЦ (МП).

Крім того, 5 квітня в Тернополі розпочалася мирна акція протесту щодо заборони УПЦ МП.

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує.