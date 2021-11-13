Підозра Гео Леросу за «непристойний жест» Зеленському – це про страх і помсту

Як там все було далі, невідомо...

Це точно не про репутацію інституту президентства

От якби зароблені гроші в Кварталі-95 інвестував не лише в італійсько-лондонсько-кримську нерухомість, а найняв би психотерапевтів, то, може, і країна не ганьбилась би на весь світ.

Вручення підозри Гео Леросу за «непристойний жест» на адресу Зеленського – це про страх. Про затюканого і, певне, ображеного хлопчика, який виріс, але виріс разом з власними комплексами.

Точно така історія вже була з «погрозами вбивством» від Софії Федини і Марусі Звіробій.

Ще була історія, дещо комічна, про погрози одне одному від мера Черкас Анатолія Бондаренка Зеленському і навпаки. Потім були вибачення Бондаренка.

І, згадайте, як через кілька днів після інавгурації Зеленського, була затримана 16-літня Дар’я Коцюруба разом з 20-літнім Романом Філюком за те, що вийшли на центральну площу Рівного з пікетом, вимагаючи імпічменту президента. При цьому молоді люди нічого не порушили! Але їх затримала поліція, а суд виніс їм попередження. На щастя, апеляційний суд скасував цю дурню. Чи скасував би зараз, через 2 роки після того, як, не факт.

У січні минулого року майор Роман Ковальов написав пост у ФБ, де назвав Зеленського «бездарним керівником». І отримав догану. Ковальов з доганою не погодився, звернувся до суду проти свого начальника. А в цей час проти нього порушили кримінальну справу – «за непокору» тому ж таки начальнику. Майор впевнений, що все це – наслідки критики Зеленського. Тому що до цього він вважався одним із найкращих офіцерів. Поки мовчав. А потім на нього одна за одною посипались догани.

І зовсім анекдотичний випадок. Про жителя Кременчука, який вийшов на одиночний пікет під час візиту Зеленського до міста. В руках чоловік тримав плакат «Зе Ган Дон». На пікетувальника було складено адмінпротокол за «дрібне хуліганство». Суд підтримав позицію поліції. Хоча обвинувачуваний і пояснив, що він мав на увазі аналогію з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном (пару років тому, до речі, саме аргумент про француза допоміг виграти апеляцію жителю Київщини проти мера Тетіїва).

І все оце вкупі точно не про репутацію інституту президентства. Ця історія про персональні глюки в операційній системі однієї людини, яка через невігластво і тупість великої кількості інших людей раптом дорвалась до влади. І зрозуміла, що тепер може все. Багатіти, карати, інтригувати, мстити, мріяти про зустріч з Путіним, саджати, зривати військові операції, мати «свого» прокурора і свого есбеушника і так далі.

І ще ці історії про помсту.

В 2014 році студія Квартал 95 відзняла своє чергове шоу. Тоді якраз масово зносили пам’ятник Леніну. Про це і була мова. На фоні відео президента Чечні Кадирова, який зі сльозами на очах здійснював намаз, кварталівці жартували про знесення пам’ятника Леніну у Харкові.

Ну, про Кадирова і про те, як масово всі вибачаються перед ним за все, ми вже з вами знаємо. Зеленський теж вибачався. Перед «усім мусульманським народом», як він сказав. Але Кадирову того було мало. Коли Зеленський став президентом, вже у 2020 році Рамзан Кадиров зажадав від нього нових і «підтверджених» вибачень.

За цими непростими стосунками взагалі була детективна історія. В 2014 році тодішній керівник Кварталу 95 Володимир Зеленський прийшов до першого заступника міністра МВС Володимира Євдокимова. Побоюючись за власну безпеку. Євдокимов йому допоміг.

Тодішній начальник київського УБОЗу Віталій Стрижак (підлеглий Євдокимова на той момент) організував Зеленському зустріч з Юрієм Єриняком («Молдован»), який мав досить різноманітні зв’язки, в том числі і в кримінальному світі.

На зустріч з Єриняком поїхав заступник керівника столичного УБОЗу Євген Коваль. Перемовини розтяглися на кілька раундів. Єриняк зумів зконтактуватися з главою МЗС Чечні. І нібито було домовлено, що Зеленський особисто, разом з Єриняком, прилетить на зустріч до Кадирова.

Але щось пішло не так) Зеленський нікуди не полетів. Полетів чоловік з розгалуженими зв’язками у кримінальному світі Єриняк. Взявши з собою екземпляр Корану в коштовному оздоблені.

Кажуть, Єриняку не дуже сподобалось, що Зеленський його підставив, злившись від поїздки.

Як там все було далі, невідомо. Але коли Єриняк повернувся до Києва, у Зеленського загорілася машина.

Проблему практично вирішили. А Євген Коваль, який допомагав Зеленському, зробив в МВС непогану кар’єру вже при Зеленському – став першим заступником Голови Національної поліції України.

Так от, Зеленський не на словах знає, як паралізує страх, коли тобою цікавляться сильні світу цього. І діє саме за таким алгоритмом. Розлюбили? То нехай тепер бояться!

«Хоботов, это мелко!»

Джерело: блог Зої Казанжи

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.