Президенти США й Китаю проведуть віртуальну зустріч

Розмова відбудеться на тлі напруженості в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності

15 листопада лідери двох країн влаштують переговори у онлайн-форматі

Глави Сполучених Штатів і Китаю домовилися провести переговори у віртуальному форматі наступного понеділка, 15 листопада. Про це повідомляє американське інформагентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

«Очікується, що президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть віртуальний саміт у понеділок на тлі напруженості в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності», – зазначає видання.

Востаннє Байден і Сі розмовляли 9 вересня. Тоді відбулася 90-хвилинна розмова, яка, за словами високопоставленого чиновника США, була зосереджена на економічних питаннях, зміні клімату, а також протистоянню пандемії Covid-19.

Нагадаємо, раніше китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі.

У той же час Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.

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