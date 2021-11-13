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    Президенти США й Китаю проведуть віртуальну зустріч

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    Розмова відбудеться на тлі напруженості в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності - Президенти США й Китаю проведуть віртуальну зустріч
    Розмова відбудеться на тлі напруженості в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності
    Фото з відкритих джерел

    15 листопада лідери двох країн влаштують переговори у онлайн-форматі

    Глави Сполучених Штатів і Китаю домовилися провести переговори у віртуальному форматі наступного понеділка, 15 листопада. Про це повідомляє американське інформагентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

    «Очікується, що президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть віртуальний саміт у понеділок на тлі напруженості в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності», – зазначає видання.

    Востаннє Байден і Сі розмовляли 9 вересня. Тоді відбулася 90-хвилинна розмова, яка, за словами високопоставленого чиновника США, була зосереджена на економічних питаннях, зміні клімату, а також протистоянню пандемії Covid-19.

    Нагадаємо, раніше китайський лідер відмовив Байдену в особистій зустрічі.

    У той же час Байден спростував інформацію про відмову лідера Китаю.

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    Теги: США саміт Китай президент
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    Президенти США й Китаю проведуть віртуальну зустріч