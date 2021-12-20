Тисяча за вакцинацію – це не стимул, а «благодарочка»

Європа і США вже перестали в це гратися і діють досить жорстко

Європа і США вже перестали в це гратися і діють досить жорстко

Поясніть мені, будь ласка, в чому сенс винагороди за вакцинацію?

Читаю, що багато моїх френдів тут, і ФБ, отримують гроші і пишуть про те, що витратять на книжки, на благодійність, на допомогу армії тощо.

Я знаю, що експеримент з грошовими винагородами у Сербії, наприклад, провалився. Там пообіцяли десь по 30 євро. І це ніяким чином не вплинуло на рівень вакцинації.

У США намагались платити гроші. Я не знайшла інфу про те, що це виявилось суперефективним. Були локальні ініціативи. Були ініціативи щодо держслужбовців.

Ряд європейських країн теж має локальні або бізнес-ініціативи. Типу квитки в театр роздавали, якісь ваучери на покупки.

Але в основному вже перестали в це гратися і діють досить жорстко. Наприклад: недопуск на роботу медиків, вчителів і так далі, якщо немає сертифікату. Їх ніхто не звільняє. Місце роботи зберігається, але працювати без вакцини ти не можеш. Звісно, мова не йде про ті виключення, де вакцинація неможлива через проблеми зі здоров'ям.

Найбільш активно стимулювала вакцинацію через гроші Росія. Там навіть квартири розігрували. Російські пропагандисти активно топлять за вакцинацію в Росії. В той час, коли по світу підживлюють антивакцинаторські рухи, чому є докази. Мова йде про недавній скандал з затриманням російської громадянки і її причетності до організації протестів антивакцинаторів.

Власне, в Україні наші активісти антивакцинаторських рухів розповідають про тісні зв’язки з росіянами. Ресурс Детектор медіа дослідив, як маячня про щеплення і вакцини розповсюджується росіянами через Телеграм –канали.

Я розумію, що можна стимулювати і активізувати щодо щеплень певні категорії населення – там, де високий ріст захворюваності і відповідний вік. Але от так всім підряд роздавати по 1 000?

Хто це все рахує, хто радить, чи є довгострокові прогнози щодо ефективності дій? Нам потрібно буде вакцинуватися щорічно. Щорічно стимулювати всіх? І я бачу, що гроші отримують всі ті, хто вакцинувався ще півроку тому або більше.

Це ж що виходить, що бюджет зараз витрачається на вже вакцинованих? Тобто, це не стимул, а благодарочка?

А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли 1 000 гривень?

Мені здається, що ті, хто за вакцинацію і так провакциновані вже або вакцинуються. Ті, хто проти, навряд чи побіжуть вакцинуватися саме заради 1000. Чи я не права?

Джерело: блог Зої Казанжи

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