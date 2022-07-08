Сім керівників банків, які допомагають армії РФ, досі не під санкціями

Під санкції Європейського союзу не потрапило сім осіб

Під санкції ЄС та США не потрапили сім осіб з керівного складу банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії.

Зокрема, під санкції Європейського союзу не потрапили:

Борис Листов (голова Правління АТ «Россєльхозбанк»),

Дмітрій Лєбєдєв (голова Ради директорів ВАТ «АБ «Росія»),

Андрій Акімов (голова правління АТ «Газпромбанк»),

Олена Георгієва (голова Правління АТ АКБ «Новікомбанк»),

Алєксандр Савєльєв (голова Правління ПАТ «Банк «Санкт-Петербург»),

Діна Малікова (президентка АТ «Всеросійський Банк Розвитку Регіонів»),

Сєргєй Маринін (президент АТ «Дальнєвосточний банк»).

Своєю чергою санкції США не торкнулися Бориса Листова, Алєксандра Савєльєва, Діни Малікової та Сергія Мариніна.

Водночас під українські санкції не потрапили вісім керівників, серед яких вже згадані Листов, Лєбєдєв, Георгієва, Савєльєв, Малікова, Маринін, а також Герман Греф (голова правління ПАТ «Сбербанк Росії») та Пьотр Фрадков (голова ПАТ «Промсвязьбанк»). Два останні банки також обслуговують ОПК.

Графіка Trap Aggressor

Російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Всеросійський банк розвитку регіонів», «Россєльхозбанк», «Новікомбанк», «Банк “Санкт-Петербург», «Росія», «Дальнєвосточний банк» та «Промсвязьбанк».

Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення, а тому є стратегічно важливими для уряду Росії. Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії згодом компенсує їм ці кошти. Також такі банки потрібні для відкриття у них окремих рахунків та здійснення розрахунків по ДОЗ.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії за місяць почала набирати темпи падіння. За даними Мінекономрозвитку РФ, російська економіка у травні 2022 року скоротилася на 4,3% у річному порівнянні після зниження на 2,8% у квітні.

Раніше лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії.

Російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.

Тим часом Росія допустила дефолт щодо євробондів.