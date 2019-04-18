Порошенко може виграти в Зеленського, якщо його виборці просто прийдуть на вибори
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Розсилка
Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни
Чи може Порошенко виграти у Зеленського? Може, якщо його потенційні виборці з Західної України (але не тільки, ясна річ!) просто прийдуть на вибори. Подивіться, яка цікава картина. Явка на Сході та Півдні зараз відносно 2014-го:
- Донецька +44%
- Луганська +18%
- Харківська +17%
- Запорізька +13%
- Одеська +12%
- Дніпропетровська + 11%
- Миколаївська +8%
- Херсонська +7%
І в той самий час на Заході:
- Івано-Франківська -12%
- Тернопільська -11%
- Львівська -9%
- Рівненська -6%
- Чернівецька -6%
- Хмельницька -5%
Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни. Ні, це помста проросійських сил, реванш совка, вчорашніх виборців КПУ і ПР.