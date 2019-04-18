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    Думки вголос

    Порошенко може виграти в Зеленського, якщо його виборці просто прийдуть на вибори

    • Вахтанг Кіпіані

      Журналіст

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко може виграти в Зеленського, якщо його виборці просто прийдуть на вибори
    Петро Порошенко

    Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни

    Чи може Порошенко виграти у Зеленського? Може, якщо його потенційні виборці з Західної України (але не тільки, ясна річ!) просто прийдуть на вибори. Подивіться, яка цікава картина. Явка на Сході та Півдні зараз відносно 2014-го: 

    • Донецька +44% 
    • Луганська +18% 
    • Харківська +17% 
    • Запорізька +13% 
    • Одеська +12% 
    • Дніпропетровська + 11% 
    • Миколаївська +8% 
    • Херсонська +7% 

    І в той самий час на Заході:

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    • Івано-Франківська -12% 
    • Тернопільська -11% 
    • Львівська -9% 
    • Рівненська -6% 
    • Чернівецька -6% 
    • Хмельницька -5% 

    Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни. Ні, це помста проросійських сил, реванш совка, вчорашніх виборців КПУ і ПР.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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