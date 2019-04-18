Порошенко може виграти в Зеленського, якщо його виборці просто прийдуть на вибори

Петро Порошенко

Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни

Чи може Порошенко виграти у Зеленського? Може, якщо його потенційні виборці з Західної України (але не тільки, ясна річ!) просто прийдуть на вибори. Подивіться, яка цікава картина. Явка на Сході та Півдні зараз відносно 2014-го:

Донецька +44%

Луганська +18%

Харківська +17%

Запорізька +13%

Одеська +12%

Дніпропетровська + 11%

Миколаївська +8%

Херсонська +7%

І в той самий час на Заході:

Івано-Франківська -12%

Тернопільська -11%

Львівська -9%

Рівненська -6%

Чернівецька -6%

Хмельницька -5%

Передаю привіт, хто «топить» за те, що виборець Зеленського - це в масі своїй «розчаровані Майданом» і 5 роками важких реформ і війни. Ні, це помста проросійських сил, реванш совка, вчорашніх виборців КПУ і ПР.

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