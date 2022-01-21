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    Думки вголос

    Потрібний Україні президент на рівному місці не з'явиться

    • Андрій Кокотюха

      Письменник-белетрист

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    До влади в Україні приходять, в основному, добре розпіарені особистості - Потрібний Україні президент на рівному місці не з'явиться
    До влади в Україні приходять, в основному, добре розпіарені особистості
    фото з відкритих джерел

    У майбутнього лідера держави мають бути потужний фінансовий, політичний та медійний ресурси

    Якось увечері на Майдані зустрів знайомого. З ним був ще один чоловік, якого я не знав раніше.

    «Пане Андрію, ось майбутній президент України», – щиро, впевнено сказав знайомий, і я потис незнайомцю руку. Більше я його не бачив і не чув про нього.

    Але кожен із тих, хто зараз це читає, напевне готовий познайомити мене з іншим майбутнім президентом. Або знає майбутнього президента. Чи двох. Чи трьох.

    Я, наприклад, можу назвати п'ять кандидатів. Достойних, патріотичних, альтернативних тому, кого частина Фейсбуку звинувачує в кольорі волосся. Але ані мої, ані ваші кандидати президентами не будуть. Для цього треба мати 100 або 200-відсоткову пізнаваність. Прізвище повинні назвати мільйони спросоння.

    У майбутнього президента мають бути потужний фінансовий, політичний та медійний ресурси. Хороша людина з вулиці – мрії. Вони можуть втілитися, але років так за сто.

    Це як український блокбастер рівня Аватара: спершу треба сто років безперервно знімати в Україні кіно з відповідними бюджетами й набратися досвіду. Щоб стати генеральшою, треба одружитися з лейтенантом і мотатися з ним по гарнізонах.

    Без тяглості традицій, без досвіду, без ресурсів той президент, який Україні потрібен, на рівному місці не з'явиться. Та й навіть там, де тяглість є, можуть обрати якогось Трампа. Дякую за розуміння.

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    Джерело: блог Андрія Кокотюхи

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    Теги: вибори українці президент
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    Потрібний Україні президент на рівному місці не з'явиться