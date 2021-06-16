Путін дав інтерв'ю не американському телеканалу NBC, а колективному російському глядачу

Інтерв'ю Путіна не схожі на інтерв'ю

Мовою оригіналу

«Обманули дурачка на четыре кулачка», «чушь», «обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Переводчик журналиста Кира Симмонса каждые пять минут путинского интервью телеканалу NBC решал непростую задачу – донести русские идиомы до американской аудитории.

Интервью было долгим. Вдобавок Путин продлил его монаршим «Здесь я определяю время». Может быть, это была домашняя заготовка – президент в роли самодержца всероссийского, властелина времени, пространства и кремлевского протокола. А может быть, Путин просто почувствовал, что интервью, с его точки зрения, складывается хорошо, поэтому стоит поговорить подольше. «Хорошо» по кремлевским понятиям – это когда на любой каверзный вопрос можно ответить эффектным контрвопросом, который всегда сводится к бессмертному советскому мему «А у вас в Америке «нег…» – зачеркнуто – афроамериканцев линчуют!».

Таких интервью были уже десятки. Все они про одно и то же – про Америку и то, как она обидела Россию. Иногда мне кажется, что я сам могу написать ответы на большинство вопросов, которые обычно задают западные коллеги. Путин эти интервью дает не столько и даже вовсе не заграничной аудитории, а своей – чтобы видели и восхищались, как он этих «америкашек» («немчуру», «лягушатников») одной левой. Без всяких там реверансов. Сказал «нажрался» – значит нажрался, и точка. Аудитория Путина, правда, стареет. Тем, кому тридцать, неизвестна цитата «Что-то с памятью моей стало» из советской песни, и Ильфа с Петровым многие из них не читали, а потому не смогли восхититься шуткой про «Всемирную лигу сексуальных реформ» (которая, кстати, действительно существовала в 1920–30-е годы). То, что казалось свежим и необычным пятнадцать-двадцать лет назад, сегодня приелось. Интервью NBC неизбежно приводит зрителя к первому неоригинальному выводу: Путин стареет вместе со своей аудиторией. И это было бы нормальным, если бы для более молодых любителей своей политики (а они, несомненно, есть) Владимир Владимирович тоже приготовил какие-нибудь мемы – из вселенной «Марвел» или, на худой конец, Ксении Собчак периода «Дома-2». Но самодержцу негоже гнаться за современностью. Путин, похоже, исповедует популярный среди части православных традиционалистов подход: «Уверует – сам в храм придет, а не придет – значит, не уверовал».

Кстати, о религии. «Насчет души я не знаю, надо еще подумать, что такое душа», – сказал Путин в интервью. Этот ответ агностика. Разумеется, личные убеждения гражданина Путина — его частное дело. Но он – публичная фигура, которую мы привыкли видеть в храме на рождественской и пасхальной службе. Если бы президент обращался к широкой американской аудитории, которая довольно религиозна, то он не стал бы так говорить. Однако Путин обращается к среднему российскому гражданину, который ходит в церковь один раз в год – освятить яйца и кулич. Он также может окрестить сына или дочь – потому что «мы, русские, – народ православный». Но он же считает, что Близнецы удачливее Стрельцов и что «в храме – особая энергетика». Про душу неизвестно, есть она или нет, но святая вода точно помогает от язвы.

Джерело: Сноб

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.