Чи може Тимошенко перемогти на виборах? Головна умова

Є дві мети, з якими Банкова могла б виходити на переговори з Тимошенко

Мовою оригіналу Коротко о каких-то переговорах между Порошенко и Тимошенко о неких мифических выборах Выборы не нужны ни Банковой, ни Тимошенко. У них совершенно разные задачи. Порошенко необходимо досидеть до 2019-го без каких-либо выборов - и ему это гарантируют американцы. Тимошенко парламентские выборы тоже не нужны, поскольку ей необходимо

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Юлія Тимошенко

Є дві мети, з якими Банкова могла б виходити на переговори з Тимошенко

Мовою оригіналу

Коротко о каких-то переговорах между Порошенко и Тимошенко о неких мифических выборах

Выборы не нужны ни Банковой, ни Тимошенко. У них совершенно разные задачи. Порошенко необходимо досидеть до 2019-го без каких-либо выборов - и ему это гарантируют американцы. Тимошенко парламентские выборы тоже не нужны, поскольку ей необходимо трансформировать всю ненависть народа против Порошенко в свой результат на президентских выборах.

Есть две цели, с которыми Банковая могла бы выходить на переговоры с Тимошенко.

Первая - вынести переговорный процесс в публичную плоскость, показав, что Тимошенко условный оппозиционер, раз она готова договариваться с ненавистным ей Порошенко. Но Тимошенко не «клюнет» на подобную уловку

Вторая цель - договориться о некой безопасности для Порошенко, когда Тимошенко станет президентом в 2019-м.

Но это также Тимошенко совершенно неинтересно, ибо, став президентом, она начнет репрессии против Порошенко и его команды за все то, что они натворили с 2014-го. Это главное условие поддержки Тимошенко ее избирателями на выборах.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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