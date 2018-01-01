  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
    Думки вголос

    Чи може Тимошенко перемогти на виборах? Головна умова

    Є дві мети, з якими Банкова могла б виходити на переговори з Тимошенко
    Мовою оригіналу Коротко о каких-то переговорах между Порошенко и Тимошенко о неких мифических выборах Выборы не нужны ни Банковой, ни Тимошенко. У них совершенно разные задачи. Порошенко необходимо досидеть до 2019-го без каких-либо выборов - и ему это гарантируют американцы. Тимошенко парламентские выборы тоже не нужны, поскольку ей необходимо
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 14:06
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко
    Юлія Тимошенко

    Є дві мети, з якими Банкова могла б виходити на переговори з Тимошенко

    Мовою оригіналу

    Коротко о каких-то переговорах между Порошенко и Тимошенко о неких мифических выборах

    Выборы не нужны ни Банковой, ни Тимошенко. У них совершенно разные задачи. Порошенко необходимо досидеть до 2019-го без каких-либо выборов - и ему это гарантируют американцы. Тимошенко парламентские выборы тоже не нужны, поскольку ей необходимо трансформировать всю ненависть народа против Порошенко в свой результат на президентских выборах.

    Есть две цели, с которыми Банковая могла бы выходить на переговоры с Тимошенко.

    Читайте також

    Первая - вынести переговорный процесс в публичную плоскость, показав, что Тимошенко условный оппозиционер, раз она готова договариваться с ненавистным ей Порошенко. Но Тимошенко не «клюнет» на подобную уловку

    Вторая цель - договориться о некой безопасности для Порошенко, когда Тимошенко станет президентом в 2019-м.

    Но это также Тимошенко совершенно неинтересно, ибо, став президентом, она начнет репрессии против Порошенко и его команды за все то, что они натворили с 2014-го. Это главное условие поддержки Тимошенко ее избирателями на выборах.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко Юлія Тимошенко вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ