Обмеження для невакцинованих, Україна «червоніє». Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Смерть музичної легенди Міська Барбари, підвищення захворюваності на Covid-19, перехід областей до «червоної» зони та можливі дочасні канікули в школах обговорювали минулого тижня українці. Ці та інші найважливіші новини – у добірці від «Главкома».

Вакцинація або ПЛР-тест: на потяг, автобус чи літак пускатимуть за новими правилами

У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, із 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила затвердив уряд. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Більше читайте тут.

Пішов із життя відомий львівський музикант, співзасновник гурту «Мертвий півень»

У понеділок, 11 жовтня, на 50-му році життя раптово помер відомий львівський музикант Місько Барбара. Про смерть музиканта повідомила його дружина Світлана Олешко. За свідченням друзів, причиною передчасного відходу співзасновника та фронтмена гурту «Мертвий півень» став інфаркт. Поховали Міська Барбару на міському цвинтарі №2 у Харкові на вулиці Пушкінській, 102. Більше читайте тут.

В Україні з'явилась «червона» зона карантину...

Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Херсонської області у «червону зону» карантину з 15 жовтня. Забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, а також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані. Більше читайте тут

... із 18 жовтня до неї доєднаються чотири області

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про перехід у «червону» зону адаптивного карантину чотирьох областей. Отже, з 18 жовтня «червона» зона карантинних обмежень через коронавірус запрацює на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Більше читайте тут.

Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку. Про це повідомляється на сайті фінустанови. Більше читайте тут.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

Наглядова рада 11 жовтня отримала заяву Євгена Мецгера про розірвання строкового трудового договору за власною ініціативою. Фото: umoloda

Учителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи – МОЗ

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Більше читайте тут.

Міністр освіти підтримав рекомендацію МОЗ перенести шкільні канікули

Міністерство освіти і науки рекомендує школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі. Він нагадав, що за минулий тиждень захворюваність на Covid-19 по всій території України стрімко зросла. Більше читайте тут.

РНБО затвердила глобальний План оборони України

Рада національної безпеки й оборони України провела засідання 15 жовтня. За підсумками цього засідання секретар РНБО Олексій Данілов розповів журналістам про головні рішення Радбезу. Зокрема сьогодні вперше в історії було затверджено План оборони України. Більше читайте тут.

День героїв замість «Дня шкарпеток»

Сім років тому, 14 жовтня 2014 року, президент Порошенко видав указ про святкування в цю дату Дня захисника України (в липні 2021-го перейменованого на День захисників і захисниць України). Цим же указом Порошенко скасував «День захисника Вітчизни», який, за російським взірцем, з 1999 року відзначався в Україні 23 лютого – як було за радянських часів. Більше читайте тут.

Кліматологиня розповіла, чим здивує українців решта осені

У другій частині жовтня погода буде дуже нестійкою, а в кінці місяця можливий сніг з дощем. Температурні гойдалки очікуються і в листопаді – від «мінусів» до 15 градусів тепла. В цілому залишок осені обіцяє бути теплішим за норму. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Більше читайте тут.