Синод московського патріархату: диявол ховається в деталях

Скільки українці ще терпітимуть у себе філіал російської церкви

Це фото з останнього у 2021 році засідання Синоду московського патріархату в Україні.

З вчорашнього їхнього засідання ви такого ракурсу не знайдете. Не тому, що портрету Кирила вже немає, а тому, що вони радше сховають свою єдність з ним, аніж справді відмовляться від неї, через українську кров на його руках.

Поминання ж «вєлікого гаспадіна і атца кіріла» сьогодні лунало в лаврі, як і кожної літургії.

Сумнівно, що портрет Кирила зняли зі стіни (фото: church.ua)

Вишенькою на торті цинізму й абсурду є те, що у своїй заяві Синод московського патріархату в Україні назвав діяльність ПЦУ «підривною та диверсійною» і «одним з приводів військового вторгнення в Україну».

При цьому, ні відверта україноненависницька підтримка війни з боку ієрархів і духовенства РПЦ, ні фактично нацистська доктрина «русского міра» в цілому, ні випадки зради України й співпраці з ворогом власного духовенства – не були навіть розглянуті, не те що засуджені.

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Джерело: блог Костянтина Москалюка

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