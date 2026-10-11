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«Зрадник демократичного світу». Дворазовий переможець Кубка Стенлі розкритикував Трампа

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Зрадник демократичного світу». Дворазовий переможець Кубка Стенлі розкритикував Трампа
Чех завершив кар'єру у 2012 році
фото: Instagram Домініка Гашека

Домінік Гашек провів 735 матчів у НХЛ

Дворазовий переможець Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа за домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо купівлі дизелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на X (Twitter) ексхокеїста «Детройт Ред Вінгз».

«Зрадник демократичного світу. І він зробить те саме щодо США. Якщо це принесе йому особисту вигоду, він зрадить будь-кого – у тому числі своїх співгромадян і власну країну», – написав Гашек.

Дональд Трамп та Володимир Путін досягли угоди щодо продажу до п'яти мільйонів тонн дизеля до Сполучених Штатів. Санкції з російського дизельного пального було знято до 7 квітня 2027 року.

Домінік Гашек двічі завоював Кубок Стенлі у складі «Детройт Ред Вінгз». Сталось це у 2002 та 2008 роках.

До слова, голкіпер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ігор Шестьоркін, який став найкращим кіпером НХЛ у минулому сезоні, вибув до кінця сезону через травму у поєдинку з «Вашингтоном» (1:3). 

Раніше хокеїст київського «Сокола» Ілля Собченко у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора Білорусі.

Теги: Дональд Трамп хокей

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