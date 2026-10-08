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Стіна Трампа пошкодила геогліф, старіший за піраміди

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стіна Трампа пошкодила геогліф, старіший за піраміди
Геогліф у пустелі Аризони після того, як через нього проїхала важка техніка
фото: Russ McSpadden / Центр біологічного різноманіття

Археологи назвали Las Playas Intaglio найдавнішим науково датованим геогліфом в Америці

У штаті Аризона будівельна техніка пошкодила давній геогліф Las Playas Intaglio, який вважається священним для корінних народів. За новими даними, йому від 6500 до 7300 років, тож він старший за перші єгипетські піраміди та Стоунхендж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр біологічного різноманіття та IFLScience.

Вік геогліфа виявився значно більшим

Las Playas Intaglio розташований у Національному заповіднику дикої природи Кабеса-Прієта на півдні Аризони, неподалік кордону США з Мексикою. Це велетенська фігура риби завдовжки близько 83 м, викладена на поверхні давнього лавового поля.

Геогліфи такого типу створювали, знімаючи темний верхній шар каміння та ґрунту й оголюючи світлішу поверхню під ним. Малюнок добре видно з висоти, а його місце та форма свідчать про культурне й релігійне значення для корінних народів регіону.

Раніше вік пам’ятки оцінювали приблизно в тисячу років. Нове дослідження докорінно змінило ці уявлення. Археолог Девід Вітлі та геолог Рональд Дорн вивчили зразки каміння, зібрані ще в 1979 році, і датували їх методом мікроламінації кам’яного лаку.

Стіна Трампа пошкодила геогліф, старіший за піраміди фото 1
фото: Центр біологічного різноманіття

Метод ґрунтується на аналізі мікроскопічних шарів мінерального нальоту, який формується на поверхні каміння під впливом довкілля. За послідовністю шарів науковці співвідносять зразки з відомими кліматичними періодами та визначають приблизний час формування поверхні.

Три зразки дали консервативну оцінку віку – від 6500 до 7300 років. Проте дослідники наголошують, що фігура може бути й старшою, адже кам’яний лак утворився вже після того, як її виклали.

За оцінкою науковців, Las Playas Intaglio з’явився приблизно:

  • на 2000 років раніше за першу єгипетську піраміду;
  • на 1500 років раніше за початок будівництва Стоунхенджа;
  • на 4000 років раніше за знамениті лінії Наски в Перу.

Результати роботи Вітлі та Дорна опубліковано у вересневому випуску журналу The SAA Archaeological Record. Автори називають геогліф найдавнішим науково датованим в Америці.

Що сталося на кордоні

Пошкодження сталося 23 квітня 2026 року. Підрядники, які працювали на замовлення Митно-прикордонної служби США, провели важку техніку просто через фігуру під час підготовки території до будівництва другого прикордонного бар’єра.

Через пам’ятку пройшла смуга завширшки приблизно 15 м. На фото, які оприлюднив Центр біологічного різноманіття, видно сліди важкої техніки та ушкоджену ділянку малюнка. За даними організації, постраждати могла приблизно третина фігури.

У Митно-прикордонній службі США назвали те, що сталося, ненавмисним пошкодженням. Водночас у відомстві заявили, що вцілілу частину геогліфа убезпечили й планують зберегти на місці, а також проводять консультації з представниками корінного народу.

Адміністрація Дональда Трампа прискорила будівництво другого бар’єра після того, як міністерство внутрішньої безпеки США у 2025 році видало низку спеціальних винятків. Вони звільнили підрядників від частини природоохоронних і культурних вимог, які зазвичай діють на таких об’єктах, зокрема норм щодо захисту історичної спадщини та довкілля.

Стіна Трампа пошкодила геогліф, старіший за піраміди фото 2
фото: Центр біологічного різноманіття

Корінні народи назвали втрату непоправною

Фігура лежить на землях, які мають історичне значення для народу Тохоно О’одхам. Його представники раніше вказували федеральним службам на розташування пам’ятки та закликали не допускати робіт поблизу неї.

Голова нації Тохоно О’одхам Верлон Хосе назвав пошкодження руйнівною втратою, якої цілком можна було уникнути.

«Немає нічого важливішого за нашу історію, яка визначає, ким ми є як о’одхам», – заявив Хосе.

За його словами, пам’ятка була невід’ємною частиною історії США, і повернути її вже неможливо.

Після цього природоохоронні організації та представники корінних народів висловили занепокоєння долею інших археологічних і сакральних місць уздовж кордону. Серед них – джерела Кітобакіто в національному монументі «Орган-Пайп-Кактус» та інші об’єкти на землях, важливих для корінних громад.

Геогліфи-інтальйо – великі зображення, створені безпосередньо на поверхні пустелі. Для їхнього нанесення прибирають каміння або верхній шар ґрунту, формуючи контрастний малюнок. Подібні пам’ятки відомі в пустелях американського Південного Заходу та в інших регіонах світу.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа продовжує розширювати прикордонну інфраструктуру на кордоні США та Мексики. Раніше «Главком» повідомляв, що США планували пофарбувати прикордонну стіну в чорний колір за ідеєю Трампа, щоб метал сильніше нагрівався під сонцем.

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Теги: Дональд Трамп будівництво монумент Мексика археолог

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