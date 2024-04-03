Росія випереджає союзників України в гонці за боєприпасами – Bloomberg

Ситуація з боєприпасами змушує союзників намагатися підтримувати потік постачань в Україну, розшукуючи снаряди у всьому світі

Як повідомляє видання Bloomberg, потік західної військової допомоги в Україну різко скоротився

Україна та її союзники програють у перегонах за боєприпасами, які необхідні для стримування російських атак, і поки неясно, чи дадуть намагання союзників достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на офіційних представників країн-союзниць.

За словами співрозмовників видання, які знайомі з останніми подіями на лінії фронту, потік західної військової допомоги в Україну різко скоротився, а деяка українська зброя робить лише один постріл на день, щоб зберегти свої запаси.

Співрозмовники видання наголошують, така ситуація змушує союзників намагатися підтримувати потік постачань в Україну, розшукуючи снаряди у всьому світі. Але оскільки ці ініціативи повільно просуваються вперед, неясно, чи дадуть вони достатній результат у короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила виданню, що Заходу не можна втрачати час, адже довгострокові зобов’язання важливі, але у війні перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів.

Нагадаємо, учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні необхідно надати артилерію та системи протиповітряної оборони, адже вона перебуває у «критичному моменті» у війні з російськими окупантами.

До слова, міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що деякі країни вже внесли кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України за ініціативою Чехії. Однак грошей і досі бракує.