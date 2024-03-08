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Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня
фото: X/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні з офіційним візитом до Туреччини

Візит Зеленського до Туреччини, скандальний керівник «Великого будівництва» знайшов нову роботу, Зеленський присвоїв назву ще одному корвету. «Главком» склав добірку новин 8 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Скандальний керівник «Великого будівництва» знайшов нову роботу

Колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова. Раніше Тимошенко звільнився з попередньої посади після скандалу з позашляховиком, який Україні надали для гуманітарних місій і яким він користувався для власних потреб.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня – саме тоді видали наказ про його призначення.

Водночас Міноборони повідомило, що ексзаступник голови Офісу президента займається медіа та комунікаціями, координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах, а також вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

В Україну повертаються найпопулярніші модні бренди

Найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення.

МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну.

Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

Візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні з офіційним візитом до Туреччини. У ці хвилини розпочалась зустріч двох лідерів у Стамбулі. Президент Реджеп Таїп Ердоган приймає президента України Володимира Зеленського у своєму робочому офісі у палаці Долмбахче.

Зустріч президента Ердогана і Зеленського почалася близько 19.30 за турецьким часом (18.30 за Києвом).

Під час нової зустрічі обговорюватиметься хід війни, яка триває між Україною та Росією, а також можливість продовження  угоди про зерновий коридор.

Зеленський присвоїв назву ще одному корвету

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я «Гетьман Іван Виговський» корвету класу Ada. Також президент відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ.

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки

Російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області.

Аналітики DeepState наголошують, що окупанти активізувалися на декількох ділянках біля міста. Крім цього, один з основних ударів російських окупантів спрямований на північну частину села Бердичі. Зокрема, росіяни намагаються встановити контроль для витіснення ЗСУ в західну частину населеного пункту. Також противник тисне в східній частині села, аби повністю його захопити та проводити диверсійні удари південніше Семенівки Донецької області.

У селі Тоненьке Донецької області спостерігається важка ситуація, тиск відбувається з півдня та півночі. Проте Силам оборони вдалося вибити росіян з будинків, в яких вони дислокувалися.

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Теги: війна Кирило Тимошенко Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Володимир Зеленський

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