Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні з офіційним візитом до Туреччини

Візит Зеленського до Туреччини, скандальний керівник «Великого будівництва» знайшов нову роботу, Зеленський присвоїв назву ще одному корвету. «Главком» склав добірку новин 8 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Скандальний керівник «Великого будівництва» знайшов нову роботу

Колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначено радником міністра оборони Рустема Умєрова. Раніше Тимошенко звільнився з попередньої посади після скандалу з позашляховиком, який Україні надали для гуманітарних місій і яким він користувався для власних потреб.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня – саме тоді видали наказ про його призначення.

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Водночас Міноборони повідомило, що ексзаступник голови Офісу президента займається медіа та комунікаціями, координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах, а також вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

В Україну повертаються найпопулярніші модні бренди

Найпопулярніші модні бренди, такі як Zara, Massimo Dutti та Bershka, відновлюють свою діяльність в Україні після тимчасового закриття через російське вторгнення.

МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – повертаються в Україну.

Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

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Візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні з офіційним візитом до Туреччини. У ці хвилини розпочалась зустріч двох лідерів у Стамбулі. Президент Реджеп Таїп Ердоган приймає президента України Володимира Зеленського у своєму робочому офісі у палаці Долмбахче.

Зустріч президента Ердогана і Зеленського почалася близько 19.30 за турецьким часом (18.30 за Києвом).

Під час нової зустрічі обговорюватиметься хід війни, яка триває між Україною та Росією, а також можливість продовження угоди про зерновий коридор.

Зеленський присвоїв назву ще одному корвету

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я «Гетьман Іван Виговський» корвету класу Ada. Також президент відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ.

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

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Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки

Російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області.

Аналітики DeepState наголошують, що окупанти активізувалися на декількох ділянках біля міста. Крім цього, один з основних ударів російських окупантів спрямований на північну частину села Бердичі. Зокрема, росіяни намагаються встановити контроль для витіснення ЗСУ в західну частину населеного пункту. Також противник тисне в східній частині села, аби повністю його захопити та проводити диверсійні удари південніше Семенівки Донецької області.

У селі Тоненьке Донецької області спостерігається важка ситуація, тиск відбувається з півдня та півночі. Проте Силам оборони вдалося вибити росіян з будинків, в яких вони дислокувалися.