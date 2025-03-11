Ілон Маск назвав сенатора США Келлі «зрадником» через його підтримку України

Келлі не став мовчати та відповів Маску

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі зазначив, що події в Україні ще більше переконали його в необхідності продовження підтримки

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі під час візиту до Києва заявив про підтримку України та наголосив на важливості допомоги українцям у боротьбі з агресією Росії. Водночас бізнесмен Ілон Маск різко відреагував на позицію сенатора, назвавши його зрадником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням публікацію Келлі у соцмережі Х.

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі зазначив, що події в Україні ще більше переконали його в необхідності продовження підтримки.

«Щойно виїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну», – написав Келлі.

Під час перебування в Києві сенатор відвідав одну з лікарень, де поспілкувався з пораненими військовими та медиками.

«Україна не починала цю війну і не просила про постійні ракетні та безпілотні атаки, які тероризують населення. Урядовці, які не можуть визнати фактичну інформацію, повинні переглянути свій кар'єрний вибір», – наголосив Келлі.

На цей допис відреагував Ілон Маск, публічно назвавши сенатора зрадником. Келлі відповів йому:

«Зрадник? Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє».

Раніше власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск запідозрив Україну у причетності до масштабної кібератаки на соцмережу Х. За його словами, атака велася, зокрема, з українських IP-адрес.

«X (Twitter) сьогодні під масовою кібератакою. IP-адреси кіберзловмисників знаходяться в Україні», – сказав Ілон Маск.