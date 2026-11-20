Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна у Китаї вкотре показали: долю війни в Україні намагаються обговорювати як частину великої геополітичної гри. Путін прагне закріпити за Росією статус впливового гравця та домогтися завершення війни на вигідних для Кремля умовах. Але виникла одна проблема: на цій зустрічі йому, ймовірно, довелося пояснювати старшим товаришам, як так сталося, що СБУ добряче підрозібрала Керченський міст – об'єкт, який РФ роками рекламувала як невразливий.

Удар Служби безпеки по цій незаконній споруді та зупинка руху автотранспорту – це не просто успішна військова операція. Це демонстрація того, що Україна має власні інструменти стратегічного впливу на Росію. І таким чином отримує додаткові козирі в майбутніх переговорах про мир.

Путін постійно намагається переконати світ, що рф перемагає та може диктувати умови завершення війни. Але кожен успішний удар України по захищених і важливих для Кремля об'єктах руйнує цю картину.

Показовою стала й реакція самого «бункерного діда», якому СБУ зіпсувала «вихід у люди» на саміті в китайському Шеньчжені. За словами Трампа, російського президента дуже розлютив удар по Кримському мосту. І це цілком зрозуміло: важко надувати щоки й розповідати найсильнішим державам світу про свою міць, коли частина твого «скрєпного» мосту лежить на морському дні.

І це далеко не перший такий військово-дипломатичний результат Служби безпеки. На рахунку СБУ – ціла низка унікальних спецоперацій: чотири успішні удари по Кримському мосту, численні атаки на російські нафтопереробні заводи і військові об'єкти, а також спецоперація «Павутина», під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.

Послідовність і системність цих ударів демонструють, що СБУ не просто реагує на дії противника, а й сама створює для нього нові загрози. Кожне наступне ураження змушує ворога переглядати системи захисту, змінювати логістику, витрачати додаткові ресурси та час.

СБУ фактично стала одним із головних інструментів стратегічного тиску на Росію. Служба не лише викриває агентуру, протидіє диверсіям і захищає український тил, а й системно послаблює військовий та економічний потенціал противника. Чим більше різнопланових втрат зазнає росія, тим менше в неї підстав розраховувати на переговори з позиції сили.

Удар Служби безпеки по Керченському мосту доводить: Україна не чекає, поки інші країни вирішать, яким буде її майбутнє. Вона сама впливає на те, яким це майбутнє буде. І кожна успішна спецоперація СБУ робить вагомий внесок у наближення справедливого миру.