«Альфі» – 32. Як СБУ здобуває Україні козирі у війні

На межі можливого

«Альфі» СБУ сьогодні 32. Погодьтесь, якщо раніше про цей день знали лише професіонали, то зараз значення свята одного із ключових підрозділів війни на порядок вища. Та й сама «Альфа» змінилась. Сьогодні це вже не просто елітний спецпідрозділ, а одна з ключових сил, яка безпосередньо впливає на хід війни та майбутні переговорні позиції України.

Підрозділ одночасно послаблює Росію на двох рівнях: знищує окупантів і техніку на передовій та системно б’є по критично важливих об’єктах у глибокому тилу ворога. Черги на російських заправках, перебої з паливом, проблеми в роботі нафтової інфраструктури – це, зокрема, результат роботи спецпризначенців «Альфи» СБУ.

Саме такі удари сьогодні дають Україні додаткові козирі у будь-яких майбутніх переговорах. Діпстрайки «Альфи» по нафтопереробних заводах і нафтових терміналах за понад тисячу кілометрів від фронту – це не про красиву картинку (хоча зірваний «московський люк» – картинка класна). Це системне руйнування економічної основи російської війни. кремль воює за рахунок нафтових грошей. Чим менше цих грошей, тим складніше Росії фінансувати армію, закуповувати озброєння і підтримувати видимість економічної стабільності.

Окремо варто згадати «Павутину», яка вже увійшла в історію як спецоперація світового масштабу. У ній брали участь і оператори дронів «Альфи». За один день було уражено 41 літак, включно зі стратегічними Ту-160 та літаками дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні втрати противника оцінюються більш ніж у 7 мільярдів доларів. Фактично жодна інша операція за весь час повномасштабної війни не завдала Росії такого фінансового збитку одномоментно.

На фронті «Альфа» – один із кращих підрозділів. Цифри говорять самі за себе. Близько 20% усіх втрат ворожої піхоти на рахунку саме «Альфи». Фактично один, далеко не найбільший за чисельністю підрозділ, знищує кожного п’ятого окупанта! Це без перебільшення унікальний показник.

Не менш показові результати щодо техніки противника. На рахунку «Альфи» майже дві тисячі знищених танків, тобто практично кожен шостий втрачений Росією танк. Крім того, спецпризначенці ліквідували тисячі одиниць іншої техніки: артилерійські системи, засоби ППО, комплекси РЕБ, РСЗВ та інше озброєння.

Сьогодні «Альфа» входить до трійки найрезультативніших підрозділів за знищенням живої сили та техніки ворога за допомогою дронів, а за останні три місяці взагалі посідає перше місце. Йдеться не лише про статистику. «Альфа» стала підрозділом нової формації – сучасним, технологічним і таким, що постійно адаптується до нових викликів війни. Саме тому її досвід активно переймають інші військові формування.

На нинішній рівень Центр спецоперацій вивів бойовий генерал СБУ Євгеній Хмара. Продемонструвавши надзвичайну ефективність на чолі «Альфи», сьогодні він застосовує цей досвід вже як керівник усієї Служби безпеки України. Це керівник нового типу, який добре знає реалії сучасної війни не з кабінетів, а з поля бою. Саме під керівництвом Хмари «Альфа» СБУ здобуває Україні козирі у перемовинах.

І ще один показник, який говорить більше за будь-які звіти: 25 Героїв України – це бійці «Альфи». За кожною такою нагородою стоїть реальний подвиг, надзвичайний ризик і складні спецоперації, які часто виконуються на межі можливого. Саме тому результати, яких досягла «Альфа», заслуговують не лише на повагу, а й на визнання як одного з найефективніших бойових підрозділів країни.