Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

«Альфі» – 32. Як СБУ здобуває Україні козирі у війні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На фронті «Альфа» – один із кращих підрозділів, цифри говорять самі за себе
фото: ssu.gov.ua

На межі можливого

«Альфі» СБУ сьогодні 32. Погодьтесь, якщо раніше про цей день знали лише професіонали, то зараз значення свята одного із ключових підрозділів війни на порядок вища. Та й сама «Альфа» змінилась. Сьогодні це вже не просто елітний спецпідрозділ, а одна з ключових сил, яка безпосередньо впливає на хід війни та майбутні переговорні позиції України.

Підрозділ одночасно послаблює Росію на двох рівнях: знищує окупантів і техніку на передовій та системно б’є по критично важливих об’єктах у глибокому тилу ворога. Черги на російських заправках, перебої з паливом, проблеми в роботі нафтової інфраструктури – це, зокрема, результат роботи спецпризначенців «Альфи» СБУ.

Саме такі удари сьогодні дають Україні додаткові козирі у будь-яких майбутніх переговорах. Діпстрайки «Альфи» по нафтопереробних заводах і нафтових терміналах за понад тисячу кілометрів від фронту – це не про красиву картинку (хоча зірваний «московський люк»  – картинка класна). Це системне руйнування економічної основи російської війни. кремль воює за рахунок нафтових грошей. Чим менше цих грошей, тим складніше Росії фінансувати армію, закуповувати озброєння і підтримувати видимість економічної стабільності.

Окремо варто згадати «Павутину», яка вже увійшла в історію як спецоперація світового масштабу. У ній брали участь і оператори дронів «Альфи». За один день було уражено 41 літак, включно зі стратегічними Ту-160 та літаками дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні втрати противника оцінюються більш ніж у 7 мільярдів доларів. Фактично жодна інша операція за весь час повномасштабної війни не завдала Росії такого фінансового збитку одномоментно.

На фронті «Альфа» – один із кращих підрозділів. Цифри говорять самі за себе. Близько 20% усіх втрат ворожої піхоти на рахунку саме «Альфи». Фактично один, далеко не найбільший за чисельністю підрозділ, знищує кожного п’ятого окупанта! Це без перебільшення унікальний показник.

Не менш показові результати щодо техніки противника. На рахунку «Альфи» майже дві тисячі знищених танків, тобто практично кожен шостий втрачений Росією танк. Крім того, спецпризначенці ліквідували тисячі одиниць іншої техніки: артилерійські системи, засоби ППО, комплекси РЕБ, РСЗВ та інше озброєння.

Сьогодні «Альфа» входить до трійки найрезультативніших підрозділів за знищенням живої сили та техніки ворога за допомогою дронів, а за останні три місяці взагалі посідає перше місце. Йдеться не лише про статистику. «Альфа» стала підрозділом нової формації – сучасним, технологічним і таким, що постійно адаптується до нових викликів війни. Саме тому її досвід активно переймають інші військові формування.

На нинішній рівень Центр спецоперацій вивів бойовий генерал СБУ Євгеній Хмара. Продемонструвавши надзвичайну ефективність на чолі «Альфи», сьогодні він застосовує цей досвід вже як керівник усієї Служби безпеки України. Це керівник нового типу, який добре знає реалії сучасної війни не з кабінетів, а з поля бою. Саме під керівництвом Хмари «Альфа» СБУ здобуває Україні козирі у перемовинах.

І ще один показник, який говорить більше за будь-які звіти: 25 Героїв України – це бійці «Альфи». За кожною такою нагородою стоїть реальний подвиг, надзвичайний ризик і складні спецоперації, які часто виконуються на межі можливого. Саме тому результати, яких досягла «Альфа», заслуговують не лише на повагу, а й на визнання як одного з найефективніших бойових підрозділів країни. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові СБУ війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Бабенко, офіцер-прикордонник, отримав поранення у перші тижні війни
Ветеран і актор Єгор Бабенко: Цивільні психологи часто не можуть зрозуміти ветерана
20 червня, 22:10
Раніше Трамп заявив, що США та Іран 14 червня офіційно укладуть мирну угоду
Politico: Республіканці вимагають від Трампа завершити війну з Іраном
14 червня, 01:32
За словами Лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході
Лукашенко видав свій прогноз закінчення війни в Україні
12 червня, 18:01
Супутникові знімки фіксують нові казарми, склади боєприпасів і колони техніки одразу в кількох стратегічних районах
Фінляндія відреагувала на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону
11 червня, 20:23
Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників
2 червня, 10:31
Опозиціонер переконаний, що стратегічна ініціатива наразі повністю перебуває на українському боці
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
2 червня, 10:13
Бійці, які повернулися з російського полону
Обмін полоненими. Розвідка розкрила деталі нового етапу
27 травня, 15:00
Україна нанесла удар по виробничо-диспетчерській станції у Володимирській області
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
24 травня, 14:41
Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
23 травня, 14:01

Олексій Курпас

«Альфі» – 32. Як СБУ здобуває Україні козирі у війні
«Альфі» – 32. Як СБУ здобуває Україні козирі у війні
Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті
Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua