Головна Думки вголос Ілія Куса
search button user button menu button
Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Ізраїль усе таки завдав удару у відповідь по Ірану. Що далі?

glavcom.ua
Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль атакував Іран
ілюстративне фото

Все повертається до формату проксі-війни, який виявився для всіх супер-зручним і дешевим

Ізраїль вибрав де-ескалюючий варіант. Запустили кілька БПЛА, які були збиті над іранським містом Ісфахан. Там розташована авіабаза, яка була метою атаки. Іранці заявили, що все збили, жодних пошкоджень не було, і відповідати не збираються.

Як і очікувалося, США не підтримали удар Ізраїлю, західні країни не засуджували, але закликали до деескалації, а мусульманські держави засудили удар Ізраїлю, і теж закликали до розрядки.

Якщо наступних ударів по Ірану не буде (а судячи з усього, ні), то на цьому ізраїльсько-іранську ескалацію можна вважати завершеною.

Ізраїль попередив США про свою атаку два дні тому. Не виключаю, що Штати могли попередити Іран через арабських посередників, щоб точно підстрахуватися і зберегти керованість ситуацією.

Уряд Нетаньяху міг погодитися на деескалацію в обмін на добро США на проведення військової операції в Рафасі на півдні сектора Гази. Раніше адміністрація Байдена виступала категорично проти штурму Рафаха, останнього великого міста в Газі, де зосереджені 1,5 млн біженців з усього анклаву.

Але за кілька днів до атаки на Іран, американські представники почали пом'якшувати свою позицію і навіть заявили, що досягли з Ізраїлем домовленостей щодо проведення операції, найімовірніше, наприкінці квітня - у травні. Ця угода могла бути поступкою Нетаньяху та його правим міністрам, які вимагали жорсткої відповіді Ірану.

Удари Ізраїлю по іранських проксі залишаться звичним форматом ударів по позиціях Ірану, тож варто очікувати їхнього продовження і посилення в Сирії та Лівані.

Отже, все повертається до формату проксі-війни, який виявився для всіх супер-зручним і дешевим.

Читайте також: Ізраїль атакував ракетами Іран (відео)
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європарламент вибори Хорватія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Chatham House – Королівський інститут міжнародних відносин, є провідним політичним інститутом у світі зі штаб-квартирою в Лондоні
Можлива картельна змова забудовників. Про ризики в постанові-клоні містобудівної «реформи»
20 березня, 13:00
Внутрішньополітична боротьба у США абсолютно виключила раціоналізм
Американці загралися у політику. І це погано для України
21 березня, 13:00
Вибори відобразились на валютному курсі турецької ліри
Турецька ліра рекордно обвалилася після перемоги опозиції на виборах
1 квiтня, 12:38
Майже 85% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації і це об’єднання суспільства
Закінчення війни, провали влади та рейтинги: соціологи з'ясували, що думають українці
31 березня, 10:00
Кіпр потерпає від масштабної нелегальної міграції
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
5 квiтня, 07:11
Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб
Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб
5 квiтня, 03:44
Суперечки щодо долі агросектору ставлять прагнення України до членства ЄС у підвішеному стані
Вступ до ЄС. Видання Politico пояснило, яку жорстку умову має виконати Україна
9 квiтня, 11:24
Президент Болгарії Румен Радев почав готувати державу до дострокових парламентських виборів
Президент Болгарії призначив дострокові вибори у парламент
9 квiтня, 13:51
Прокуратура Бельгії розслідує діяльність РФ щодо просування до Європарламенту проросійських кандидатів
Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС
12 квiтня, 17:15

Ілія Куса

Ізраїль усе таки завдав удару у відповідь по Ірану. Що далі?
Ізраїль усе таки завдав удару у відповідь по Ірану. Що далі?
Конфлікт на Близькому Сході. Усі завмерли в очікуванні відповіді Ізраїлю
Конфлікт на Близькому Сході. Усі завмерли в очікуванні відповіді Ізраїлю
Президент Туреччини програв. Це останні вибори Ердогана
Президент Туреччини програв. Це останні вибори Ердогана
Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?
Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?
Венесуела почне війну проти Гайани?
Венесуела почне війну проти Гайани?
Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Що буде далі?
Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню. Що буде далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
39K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
35K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
35K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
32K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
22K
Ані Лорак відмовилася співати патріотичні пісні на слова свого батька

Новини

Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua