Ізраїль усе таки завдав удару у відповідь по Ірану. Що далі?

Все повертається до формату проксі-війни, який виявився для всіх супер-зручним і дешевим

Ізраїль вибрав де-ескалюючий варіант. Запустили кілька БПЛА, які були збиті над іранським містом Ісфахан. Там розташована авіабаза, яка була метою атаки. Іранці заявили, що все збили, жодних пошкоджень не було, і відповідати не збираються.

Як і очікувалося, США не підтримали удар Ізраїлю, західні країни не засуджували, але закликали до деескалації, а мусульманські держави засудили удар Ізраїлю, і теж закликали до розрядки.

Якщо наступних ударів по Ірану не буде (а судячи з усього, ні), то на цьому ізраїльсько-іранську ескалацію можна вважати завершеною.

Ізраїль попередив США про свою атаку два дні тому. Не виключаю, що Штати могли попередити Іран через арабських посередників, щоб точно підстрахуватися і зберегти керованість ситуацією.

Уряд Нетаньяху міг погодитися на деескалацію в обмін на добро США на проведення військової операції в Рафасі на півдні сектора Гази. Раніше адміністрація Байдена виступала категорично проти штурму Рафаха, останнього великого міста в Газі, де зосереджені 1,5 млн біженців з усього анклаву.

Але за кілька днів до атаки на Іран, американські представники почали пом'якшувати свою позицію і навіть заявили, що досягли з Ізраїлем домовленостей щодо проведення операції, найімовірніше, наприкінці квітня - у травні. Ця угода могла бути поступкою Нетаньяху та його правим міністрам, які вимагали жорсткої відповіді Ірану.

Удари Ізраїлю по іранських проксі залишаться звичним форматом ударів по позиціях Ірану, тож варто очікувати їхнього продовження і посилення в Сирії та Лівані.

Отже, все повертається до формату проксі-війни, який виявився для всіх супер-зручним і дешевим.