Президент Болгарії призначив дострокові вибори у парламент

Тимчасовий уряд очолив колишній спікер і голова Національного аудиторського офісу Димитар Главчев

Сьогодні, 9 квітня, президент Болгарії Румен Радев ухвалив рішення щодо призначення тимчасового уряду, аби підготувати державу до дострокових парламентських виборів, які відбудуться у червні. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначили журналісти, тимчасовий уряд очолив колишній спікер і голова Національного аудиторського офісу Димитар Главчев.

Відповідний кабінет міністрів став уже шостим у період з 2021 року й донині.

Раніше дві найбільші богарські партії не змогли відновити коаліційну угоду, яка утримувала уряд при владі протягом 9 місяців.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав заяву про відставку свого уряду відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими з’явилися усе помітніші розбіжності.

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками Герб і «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» («Пз-Дб»), досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника «Пз-Дб» Денкова, згідно з домовленістю, мав пропрацювати дев'ять місяців, після чого він мав передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував Герб, а сам – очолити Міністерство освіти.

Як раніше повідомляв «Главком», у Болгарії будуть проведені дострокові парламентські вибори. Це стало фактом після того, як президент країни Румен Радев вручив представникам партії «Є такий народ» третій мандат на формування уряду, а вони одразу повернули його невиконаним. Тепер, згідно з конституцією Болгарії, президент має призначити тимчасовий уряд і дату дострокових виборів.