Бельгія розпочала розслідування щодо втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС

Країни Заходу неодноразово звинувачували агентів Кремля у спробах впливу на громадську думку під час виборчих кампаній

Прокуратура Бельгії розслідує ймовірне втручання РФ у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних розвідувальних служб. Про це заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо, повідомляє Reuters.

За словами політика, слідчі встановили, що російські групи намагаються втручатися в європейські вибори, аби просунути проросійських кандидатів і таким чином послабити європейську підтримку України. «Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європарламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції», – пояснив він.

Де Кроо попросив про термінове засідання Євроюсту для обговорення цього питання, і запропонував, щоб офіс ЄС по боротьбі з шахрайством взявся за розслідування цієї справи. «Ми несемо відповідальність, і наш обов'язок полягає в тому, щоб захистити право кожного громадянина на вільне і безпечне голосування», – підкреслив політик.

Західні країни неодноразово звинувачували агентів Кремля у використанні соціальних мереж та інтернету для поширення неправдивої або оманливої інформації, просування наративу РФ або спроб вплинути на громадську думку під час виборчих кампаній. На тлі наближення виборів до Європарламенту в червні, партії, які критикували підтримку України з боку ЄС, такі як французьке ультраправе «Національне об'єднання», «Австрійська партія свободи» та німецька «Альтернатива для Німеччини», мають намір отримати більше голосів, ніж п'ять років тому.

Розслідування розпочалося після того, як влада Чехії виявила проросійських агентів у Брюсселі, які намагалися впливати на європейських законодавців і платити їм за просування проросійського порядку денного.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили невпинні зусилля Росії з підриву європейської демократії та висловили серйозне занепокоєння з цього приводу.

Раніше найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Як повідомлялося, російські спецслужби могли «направляти» діяльність помічника депутата Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини», використовуючи його для просування своїх інтересів.

До слова, у Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії.