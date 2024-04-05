Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб

Дехто із затриманих у минулому були причетні до Робітничої партії Курдистану

У Туреччині затримано 340 осіб, яких підозрюють у зв'язках з Робітничою партією Курдистану та в організації заворушень у східних та південно-східних провінціях країни після місцевих виборів. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаї у соцмережі Х.

«У 14 різних провінціях, в ході операції «BOZDOĞAN-20», були затримані 340 підозрюваних, які проводили незаконні вуличні акції від імені сепаратистської терористичної організації», – йдеться в повідомленні.

VAN’ da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 1️⃣4️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) adına Kanunsuz Sokak Eylemleri yapan 3️⃣4️⃣0️⃣ şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-20” operasyonlarıyla yakalandı❗



Şüphelilerin;

Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli,… pic.twitter.com/m4oKqXUgWx April 4, 2024

У провінціях Ван, Діярбакир, Ширнак, Ізмір, Мардін, Батман, Коджаелі, Анталія, Шанлиурфа, Адана, Мерсін, Анкара, Бінгьоль і Маніса проводилася операція.

Алі Єрлікаї зазначає, що арештовані «вчиняли незаконні вуличні акції протесту з феєрверками, камінням, саморобними вибуховими пристроями та коктейлями Молотова, блокуючи дороги сміттєвими контейнерами та шинами від імені терористичної організації (Ред. – Робітнича партія Курдистану)».

Робітнича партія Курдистану (РПК) – курдська політична організація, утворена 27 листопада 1978 як марксистсько-ленінська (з маоїстським ухилом) підпільна група.

«Підозрювані атакували наші сили безпеки камінням і чинили опір, не розходячись, попри попередження. Вони вигукували гасла, що вихваляли сепаратистську терористичну організацію, вели пропаганду терористичної організації через свої акаунти в соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначає, що дехто із затриманих у минулому були причетні до РПК, дехто з них були оголошені в розшук.

Заворушення, зокрема в деяких східних та південно-східних провінціях виникли після оголошення результатів виборів, де виборці висловлювали невдоволення результатом.

Нагадаємо, що у неділю, 31 березня, у Туреччині в селищі Діярбакир в районі Агачлідере під час голосування на виборчій дільниці сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною. Є загиблий та поранені.

Суперечка, що виникла під час голосування на місцевих виборах, переросла на бійку з використанням каміння та палиць, а також пістолетів.