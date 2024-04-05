Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб
фото: скріншот з відео

Дехто із затриманих у минулому були причетні до Робітничої партії Курдистану

У Туреччині затримано 340 осіб, яких підозрюють у зв'язках з Робітничою партією Курдистану та в організації заворушень у східних та південно-східних провінціях країни після місцевих виборів. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаї у соцмережі Х.

«У 14 різних провінціях, в ході операції «BOZDOĞAN-20», були затримані 340 підозрюваних, які проводили незаконні вуличні акції від імені сепаратистської терористичної організації», – йдеться в повідомленні.

У провінціях Ван, Діярбакир, Ширнак, Ізмір, Мардін, Батман, Коджаелі, Анталія, Шанлиурфа, Адана, Мерсін, Анкара, Бінгьоль і Маніса проводилася операція.

Алі Єрлікаї зазначає, що арештовані «вчиняли незаконні вуличні акції протесту з феєрверками, камінням, саморобними вибуховими пристроями та коктейлями Молотова, блокуючи дороги сміттєвими контейнерами та шинами від імені терористичної організації (Ред. – Робітнича партія Курдистану)».

Робітнича партія Курдистану (РПК) – курдська політична організація, утворена 27 листопада 1978 як марксистсько-ленінська (з маоїстським ухилом) підпільна група.

«Підозрювані атакували наші сили безпеки камінням і чинили опір, не розходячись, попри попередження. Вони вигукували гасла, що вихваляли сепаратистську терористичну організацію, вели пропаганду терористичної організації через свої акаунти в соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначає, що дехто із затриманих у минулому були причетні до РПК, дехто з них були оголошені в розшук.

Заворушення, зокрема в деяких східних та південно-східних провінціях виникли після оголошення результатів виборів, де виборці висловлювали невдоволення результатом.

Нагадаємо, що у неділю, 31 березня, у Туреччині в селищі Діярбакир в районі Агачлідере під час голосування на виборчій дільниці сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною. Є загиблий та поранені. 

Суперечка, що виникла під час голосування на місцевих виборах, переросла на бійку з використанням каміння та палиць, а також пістолетів.

Читайте також:

Теги: Туреччина вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний у Лондоні працюватиме з новою владою
Дипломат розповів, що чекає на Залужного у Британії
9 березня, 15:53
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрічається з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом
Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України
9 березня, 16:16
Крім кави, попитом для експорту користується мідний посуд і приладдя для приготування кави
Туреччина неочікувано стала рекордсменом з експорту одного товару
14 березня, 13:57
Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України
Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW
19 березня, 07:47
Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена
Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами
22 березня, 05:48
З 22 лютого 2022 року до Росії було завезено понад 760 нових Mercedes
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування
1 квiтня, 11:52
Наразі Роберт Кеннеді набирає близько 10% виборців
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ
2 квiтня, 06:25
Заклад розташований під 16-поверховим будинком у районі Бешикташ
Масштабна пожежа в нічному клубі Стамбула: загинуло 29 людей (відео)
3 квiтня, 09:52
Карлсон заявив, що неодноразово звертався до Зеленського із проханням про інтерв’ю, але президент України нібито це проігнорував
Такер Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у Зеленського
Вчора, 10:09

Соціум

Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб
Організовували заворушення після місцевих виборів: у Туреччині затримано 340 осіб
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
Російський губернатор отримав поранення у живіт після зустрічі з місцевими жителями
Російський губернатор отримав поранення у живіт після зустрічі з місцевими жителями
У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)
У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)
У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів»
У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів»
Кримінальні справи росіян у вільному доступі: хакери зламали базу генпрокуратури РФ
Кримінальні справи росіян у вільному доступі: хакери зламали базу генпрокуратури РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
43K
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
20K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
8620
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
7751
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
5742
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні

Новини

5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Вчора, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Вчора, 17:46
«Вибачте, недогледіли». Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
Вчора, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Вчора, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Вчора, 14:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua