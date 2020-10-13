Підсумки двотижневої війни в Нагірному Карабасі

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

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Військові втрати, позиції сторін й дипломатичний зсув

В целом, интенсивность боевых действий не падала. В последние несколько дней ожесточённые бои шли на южном и северном направлениях, где азербайджанцы пытались добиться каких-то существенных результатов, особенно накануне переговоров о перемирии в Москве 9-10 октября.

Как и ранее, стороны имеют альтернативное повествование о своих достижениях.

Азербайджан сообщил, что занял ряд стратегически важных районов в полевом Карабахе, включая несколько деревень, расположенных вдоль долины реки Аракса близ границы с Ираном и дающих выход на город Джебраил на юге. Сам город, я напомню, азербайджанцы «взяли» ещё несколько дней назад, о чём сообщало даже Минобороны Турции в соцсетях, но эта инфа так и осталась неподтверждённой. Азербайджан также обвиняет Армению в постоянных обстрелах своих мирных городов и прилегающих к фронту посёлков. По их данным, погибло 30 мирных жителей и 143 получили ранения.

Армения всю эту информацию ожидаемо опровергает, и заявляет об успешном отражении всех атак противника. В Ереване Азербайджан обвиняют в массированных беспорядочных обстрелах мирных городов, в особенности Степанакерта - столицы Нагорного Карабаха. По данным армян, погибли несколько десятков мирных жителей, разрушено более 2 тысяч домов и 350 объектов инфраструктуры.

Отдельно по Гадруту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября триумфально заявил о взятии его войсками города Гадрут - первого крупного админцентра собственного Нагорного Карабаха, а не прилегающих к нему районов. Правда, на следующий день эту информацию опровергли не только приехавшие в город представители армянского Минобороны, но и российские журналисты, которые там находились во время боёв.

По потерям:

Минобороны Азербайджана сообщает о 3 тысячах убитых армянских солдат, более 2 тысяч раненых, более 300 единиц уничтоженной техники, 18 сбитых БПЛА, под 300 уничтоженных артиллерийских установок, 150 единиц автомобильной техники, 11 командных пунктов и несколько десятков РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град» и даже 1 ЗРК С-300. Свои потери не приводят, данных по ним нет. В Баку пообещали всё опубликовать после завершения войны.

Минобороны Армении сообщает о почти 5 тысячах убитых азербайджанских солдат, более 3 тысячах раненых, 14 сбитых вертолётов, 17 сбитых самолётов, 368 уничтоженных единиц бронетехники, 14 захваченных БМП, 124 сбитых БПЛА. Признана гибель 429 армянских военнослужащих, более 300 ранены.

Картинка итогов военной кампании у Армении и Азербайджана остаётся тотально противоположной. Большая часть информации не является подтверждённой, так что формируйте своё мнение самостоятельно.

В целом, с моей точки зрения, блицкрига у Азербайджана не получилось, и существенных прорывов на фронте тоже. Им удалось продвинуться на несколько километров от линии соприкосновения и взять несколько посёлков на севере и юге. Но отрезать Карабах от границы с Ираном, прорваться вдоль южного коридора, захватить крупные админцентры и занять господствующие высоты на севере им явно не удалось. Материалов, подтверждающих значительные территориальные изменения по итогам 2 недель войны, недостаточно, чтобы сделать какой-то более конкретный вывод.

А вот на международной арене произошли существенные изменения.

Россия пошла в атаку на дипломатическом фронте, и добилась тактической победы. После переговорного марафона в Москве, длившегося 11 часов, Армения и Азербайджан 10 октября подписали «гуманитарное перемирие», чтобы обменяться телами погибших и пленными.

Для РФ это первый успех на дипломатическом фронте. Во-первых, им удалось сохранить свой статус как главного посредника между двумя странами, и заставить их приехать в Москву подписать базовое перемирие.

Во-вторых, 4-й пункт соглашения явно указывает на сохранение действующего статуса-кво в формате переговоров, а это уже «пас» в ответ Турции, которая этот статус-кво пытается изменить через военную эскалацию. Получается, что в этот раз добиться включения в процесс туркам пока не удалось, а россияне оставили их на обочине, пока что.

В-третьих, Россия сумела активизировать дипломатический фронт на базе солидаризации с позициями Запада, что Кремлю выгодно в рамках его более широкой внешней политики по восстановлению связей с Западом, несмотря на санкции и кризис пост-2014 года.

Конечно, само перемирие уже в первый день провалилось. Собственно, текст соглашения и реакция на него сторон с самого начала свидетельствовали о том, что эта первая попытка потушить конфликт провалится. Так что, чуда не случилось.

Ура-патриоты с обеих сторон рассматривали это соглашение как передышку перед следующей битвой. Стороны всё ещё верят в свою победу, не готовы ни к каким уступкам. Для них война не окончена, друг к другу доверия нет, а любые переговоры под давлением извне - временные манёвры, которыми можно пользоваться как инструментом в войне.

Особенно острой, как мне показалось, на перемирие была реакция азербайджанцев. Судя по их телеграмм-каналам, соцсетям и, позднее, заявлениям Ильхама Алиева, они рассматривают перемирие как возможность для армян перегруппироваться, отдохнуть и подготовить лучше оборонительные рубежи, а может даже организовать контрнаступление. Они считают, что их страна нанесла военное поражение Армении, а значит, нет смысла ни в каком перемирии, только наступать.

В Турции перемирие восприняли также скептически. С одной стороны, они поддержали идею гуманитарного перемирия, но с другой, им не выгодны договорённости без их участия. Соответственно, мне кажется, чтобы вернуть инициативу, Турции придётся помогать разваливать перемирие, и уже в следующий раз снова пытаться зайти в переговорный формат.

Дальнейшее усиление информационного давления на Турцию из-за всё чаще появляющихся материалов, подтверждающих наличие сирийских боевиков-наёмников в Карабахе (они уже сами себя снимают на видео), облегчает армянам построение своего контр-нарратива про Армению, которая не просто обороняется от внешней агрессии, а и борется с международным терроризмом. Да и лоббистским усилиям это помогает. Парламенты Кипра и Нидерландов уже приняли резолюции с осуждением Турции и Азербайджана, в том числе по вопросу привлечения иностранных наёмников.

Не исключаю, что Анкаре придётся что-то делать, дабы взять под контроль информационные потоки о сирийцах, или уменьшить их вовлечённость в войну в Карабахе.

В ближайшее время, как мне кажется, мы увидим повторную попытку Турции зайти в нагорно-карабахское урегулирование путём повышения ставок в военном или дипломатическом форматах.

Для них крайне важно, безотносительно происходящего далее на фронте, вырвать себе место среди доминирующих сил на Южном Кавказе, либо включившись в сущестующие форматы типа Минской группы ОБСЕ (обновив её, таким образом), либо - в идеале - создав альтернативный Минску формат переговоров с РФ наподобие того, что Россия сама сделала с Сирией, когда создала «астанинский формат» в противовес «женевскому».

Джерело: блог Іллі Куси

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