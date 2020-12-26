Прощальні подарунки Дональда Трампа під Різдво

Різдвяні сюрпризи Трампа: Помилування одіозних соратників, нові санкції й вето на військовий бюджет

Уходящий президент США выдал указ о помиловании и смягчении сроков 29 людям, включая своих близких соратников, фигурантов так называемого «российского досье» (о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года) и даже военных преступников.

В частности, на свободу выйдут бывший глава предвыборного штаба Трампа (а нам известный как политтехнолог Януковича) Пол Манафорт, адвокат Алекс ван дер Зваан (зять российского олигарха Германа Хана), идеолог Трампа Роджер Стоун и политтехнолог Джордж Пападопулос. Все они были осуждены в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы, в основном по статьям давление на свидетелей, ложь под присягой и налоговые махинации.

Помилованы еще:

Кристофер Коллинз - бывший конгрессмен от Республиканской партии, которого за финансовые махинации посадили на 2 года во Флориде.

Чарльз Кушнер - отец зятя Трампа Джареда Кушнера, крупный застройщик, осуждённый в 2005 году за уклонение от уплаты налогов, давление на свидетелей и незаконные пожертвования в избирательную кампанию, и выпущенный из тюрьмы в 2006-м.

Двое бывших сотрудников Погранслужбы, которые в 2006 году убили мигранта на границе, и попытались скрыть преступление.

И на десерт: смягчили сроки четырем бывшим военнослужащим, наемникам одиозной частной военной кампании Blackwater (да-да, та самая, что близкого друга Трампа Эрика Принса, и которая сейчас Academi), которых в 2014 году осудили за массовое убийство гражданских лиц в Ираке в 2007 году. Они расстреляли толпу, убив 14 человек, включая 2 детей в Багдаде. Главный – Николас Слэттен – сел пожизненно, а остальные трое получили по 30 лет тюрьмы.

Но на этом рождественские сюрпризы не окончились. Уходящий президент еще успел ввести новые пачки санкций против Китая, России, Ирана и Сирии, запихнуть кучу плюшек Израилю в новый закон о помощи людям из-за коронавируса, утвердить продажу вооружений Саудовской Аравии в рамках пакета на $ 8 млрд. + наложить вето на военный бюджет США на 2021 год.

Я напомню, что в этот бюджет ($934 млрд.) запакованы военная помощь Украине в размере $ 250 млн. (в основном, на закупку американского же снаряжения) и расширенные санкции против «Северного потока-2», вдобавок к $69 млрд. на борьбу с «Исламским государством», $ 105 млрд. ветеранам, $ 20 млрд. на ядерный арсенал, $44 млрд. Госдепу и $630 млрд. на потребности Пентагона.

Трамп ветировал бюджет, потому что ему не нравилось, что в нём не прописаны:

ответственность социальных сетей за публикации пользователей через отмену статьи 230 (даёт о себе знать пост-электоральная травма после своей схватки с Twitter);

возможности вывода американских войск из Германии;

возможность переименования военных баз США в честь военачальников Конфедерации времён гражданской войны 1861-1865 гг.

Конгресс, конечно, может преодолеть президентское вето. Голосов вроде как хватает. Вето президента вызвало негативную реакцию и среди республиканцев, которые голосовали за бюджет. На них и будут надеяться демократы на голосовании в Сенате, который пока ещё контролируется Республиканской партией.

Наконец, не обошлось и без раздачи медалек. Госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, советник по нацбезопасности Роберт О`Брайан, зять Джаред Кушнер, адвокат Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и посол США в ОАЭ Джон Раколта награждены за историю с «Сделкой века» по израильско-палестинскому вопросу, где были прописаны планы по аннексии Израилем Западного берега р. Иордан, а также за сделки по «нормализации» отношений между Израилем и арабскими государствами.

Джерело: блог Іллі Куси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.