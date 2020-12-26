  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину Moderna

    • Розсилка
    <p>Пацієнт отримує вакцину Moderna у Бостоні</p> - У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину Moderna

    Пацієнт отримує вакцину Moderna у Бостоні

    Фото Agence France-Presse

    Чоловік має серйозну алергію на молюсків

    Лікар у Бостоні, який отримав вакцину від Covid-19 виробництва компанії Moderna під час першої хвилі вакцинації у США, заявив про важку форму алергічної реакції через кілька годин після уколу.

    Як повідомило в п’ятницю видання The New York Times, чоловік має серйозну алергію на молюсків.

    «Інцидент стався з доктором Хоссейном Садрзадехом, лікарем-онкологом Медичного центру Бостона, який страждає серйозною алергією на молюсків», – зазначається в публікації.

    Чоловікові зробили щеплення вакциною Moderna ввечері четверга. Після цього лікар заявив, що відчув важку форму алергічної реакції майже одразу після того, як йому зробили укол. У своїх свідченнях він зокрема зазначив, що йому запаморочило голову і підвищився ритм серцебиття. Після цього, з дозволу інших лікарів, доктор Садрзадех ввів собі індивідуальний антиалергенний препарат.

    На даний час у світі є кілька вакцин проти Covid-19. Так, в Росії зареєстровано дві вакцини: «Супутник V» і «ЕпіВакКорона». У США зареєстрована вакцина від Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech і ще одна, розроблена Moderna. Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про початок клінічних досліджень комбінації своєї вакцини AZD1222.

    Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, 17 грудня у штаті Аляска, США, госпіталізували медпрацівника після Covid-вакцинації. Медпрацівника прищепили вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього виникла сильна алергічна реакція.

    Теги: США лікар щеплення чоловік коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies