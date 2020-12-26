У США вперше виявили гостру алергічну реакцію на вакцину Moderna

Чоловік має серйозну алергію на молюсків

Лікар у Бостоні, який отримав вакцину від Covid-19 виробництва компанії Moderna під час першої хвилі вакцинації у США, заявив про важку форму алергічної реакції через кілька годин після уколу.

Як повідомило в п’ятницю видання The New York Times, чоловік має серйозну алергію на молюсків.

«Інцидент стався з доктором Хоссейном Садрзадехом, лікарем-онкологом Медичного центру Бостона, який страждає серйозною алергією на молюсків», – зазначається в публікації.

Чоловікові зробили щеплення вакциною Moderna ввечері четверга. Після цього лікар заявив, що відчув важку форму алергічної реакції майже одразу після того, як йому зробили укол. У своїх свідченнях він зокрема зазначив, що йому запаморочило голову і підвищився ритм серцебиття. Після цього, з дозволу інших лікарів, доктор Садрзадех ввів собі індивідуальний антиалергенний препарат.

На даний час у світі є кілька вакцин проти Covid-19. Так, в Росії зареєстровано дві вакцини: «Супутник V» і «ЕпіВакКорона». У США зареєстрована вакцина від Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech і ще одна, розроблена Moderna. Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про початок клінічних досліджень комбінації своєї вакцини AZD1222.

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Нагадаємо, 17 грудня у штаті Аляска, США, госпіталізували медпрацівника після Covid-вакцинації. Медпрацівника прищепили вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього виникла сильна алергічна реакція.