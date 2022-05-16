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    Стало відомо, скільки українських земель перебувають в оренді або у власності росіян

    Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить понад 42 млн гектарів - Стало відомо, скільки українських земель перебувають в оренді або у власності росіян
    Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить понад 42 млн гектарів
    фото з відкритих джерел

    Згідно з відкритими даними «Опендатабот», росіяни орендують й володіють значною частиною українських земель

    В Україні 26 750 земельних ділянок перебувають в оренді та 1002 – у власності компаній, які мають хоча б одного власника-резидента РФ. Про це йдеться у повідомленні платформи для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

    «Опендатабот» провів дослідження ринку землі, що обробляється або належить компаніям, які мають хоча б одного власника-резидента РФ, фізичну або юридичну особу. Загалом ми виявили 26 750 ділянок в оренді та 1002 – у власності таких компаній», – зазначається у повідомленні.

    Наголошується, що загальна площа таких ділянок – понад 160 тисяч гектарів в оренді та 32 тисячі гектарів у власності.

    «Загальна площа сільськогосподарських земель в Україні становить понад 42 млн гектарів. Таким чином, площа ділянок, що орендуються або належать таким компаніям, становить близько 0,5%», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, що Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі. У відомстві зазначили, що росіяни не дотрималися усіх умов землекористування. З лютого на рахунок Яблонського лісництва, яке є стороною договору, перестали надходити 12 тисяч злотих орендної плати.

    Теги: росія окупанти земля війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки українських земель перебувають в оренді або у власності росіян