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2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
Різниця в обсязі пального між бензином, дизелем та автогазом перевищує 20 літрів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Автогазу можна отримати майже вдвічі більше, ніж бензину

Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн – найбільший номінал гривні. За одну таку купюру можна придбати понад 20 літрів бензину або дизеля, а автогазу – понад 44 літри. «Главком» порахував, скільки пального можна купити за нову купюру.

Скільки пального можна купити

Станом на 4 вересня 2026 року середня вартість бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становить близько 82,76 грн за літр, дизельного пального – 93,51 грн за літр. Автогаз у різних мережах коштує близько 42–45,50 грн за літр.

Якщо витратити всі 2000 грн на пальне, можна придбати приблизно:

  • 24,2 літра бензину А-95;
  • 21,4 літра дизельного пального;
  • 44,5 літра автогазу, якщо рахувати за ціною 44,90 грн за літр.
Розрахунок кількості пального, яке можна придбати за купюру номіналом 2000 грн, за середніми цінами на АЗС станом на 4 вересня 2026 року. Ціни можуть відрізнятися залежно від мережі АЗС
Розрахунок кількості пального, яке можна придбати за купюру номіналом 2000 грн, за середніми цінами на АЗС станом на 4 вересня 2026 року. Ціни можуть відрізнятися залежно від мережі АЗС
Інфографіка glavcom.ua, створена за допомогою ШІ

Тобто найбільше пального за одну купюру можуть придбати власники автомобілів із газовим обладнанням. На 2000 грн їм вистачить більш ніж на 44 літри автогазу.

Водночас ціна залежить від конкретної мережі АЗС. Наприклад, найдешевший бензин А-95 серед наведених мереж 4 вересня коштує близько 79,80–79,99 грн за літр, тоді як на найдорожчих АЗС його ціна сягає 85,90 грн. Дизель коштує від 89,90 до 96,90 грн за літр.

Таким чином, на 2000 грн водій може придбати близько 24 літрів бензину А-95, 21 літра дизеля або понад 44 літри автогазу. Для автомобіля з баком на 50 літрів це становить приблизно половину заправки бензином чи дизелем, тоді як газом за ці гроші бак можна заповнити майже повністю.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що 4 вересня Національний банк України вводить у готівковий обіг нову банкноту номіналом 2000 грн. Вона стала найбільшим номіналом сучасної української гривні.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

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Теги: гроші гривня пальне дизельне пальне НБУ

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