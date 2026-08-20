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Нардеп пояснив, чим вигідний в Україні частковий експорт газу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Нардеп пояснив, чим вигідний в Україні частковий експорт газу

Газовидобувникам потрібен частковий експорт, щоб інвестувати у новий видобуток – Нагорняк

Україна може розглядати частковий експорт газу приватного видобутку, але рішення має враховувати інтереси внутрішнього ринку та потребу компаній зберігати економіку видобутку. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк.

За його словами, державне «Укргазвидобування» працює насамперед на внутрішній ринок: видобутий газ закачується у сховища та використовується для потреб населення і теплокомуненерго. Інша ситуація у приватних компаній, які продають ресурс на комерційному ринку і зацікавлені у можливості реалізовувати частину газу в Європі, де ціна вища.

«Є приватні компанії, ряд приватних компаній, не одна…менших і більш дрібних, які розуміють, що ціна в Україні е там нижча, нижча і вони хотіли б частково свій газ продавати в Європейський Союз», – сказав Нагорняк.

Він додав, що після запровадження заборони на експорт приватні видобувники регулярно порушують це питання перед урядом, оскільки хочуть мати можливість заробляти та сплачувати більше податків.

«Ну ми ж не можемо працювати в збиток, ми хочемо щось заробляти і сплачувати податки до державного бюджету», – передав він позицію компаній.

Водночас Нагорняк не виключає альтернативного варіанту: уряд і «Нафтогаз» можуть домовитися з приватними компаніями про ціну, за якою ресурс викуповуватимуть для закачування в українські сховища.

Порівнюючи ситуацію з експортом продукції оборонної промисловості, депутат наголосив, що для розвитку галузі компаніям потрібна можливість продавати частину продукції за межі країни.

«Так само і наші газовики, вони кажуть: «Ну, ми хочемо частково ж якийсь цей продукт продавати назовні, тому що там інша ціна». Через те тут ми маємо шукати якийсь розумний баланс», – сказав Нагорняк.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що контрольований експорт частини українського газу може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених потужностей, буріння нових свердловин і збільшення власного видобутку. Саме Асоціація, до якої входять як державне «Укргазвидобування», так і приватні компанії, представила уряду розрахунки щодо можливого відновлення експорту газу.

Теги: Сергій Нагорняк експорт податки Укргазвидобування

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