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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Новий бензин на АЗС з 1 липня?

glavcom.ua
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Зміни, які ніхто не помітить

Півтора місяці як пішов з Телеграму, почуваюся прекрасно! Але кринжатину звідти продовжують підкидати, от свіже:

«З 1 липня українські АЗС перейдуть на європейське маркування пального: E5, E10 та B7 замість звичних позначень.

  • E5 – бензин із до 5% біоетанолу;
  • E10 – бензин із до 10% біоетанолу;
  • B7 – дизель із до 7% біодизеля».
  • Увага, ніякого Е5 та В7 не буде!!!!

Запроваджується лише новий стандарт бензину Е10, що означає вміст біоетанолу 7% і вище.

Ніякого Е5 (5% біо), а тим більше В7 (поточний євростандарт дизпального з 7% вмістом біодизелю) не запроваджується.

Е5 був запроваджений 1 травня минулого року, але наприкінці червня уряд був вимушений фактично призупинити програму через руйнування Кременчуцького НПЗ і ризики нестачі бензину з нетиповими для Європи характеристиками. Але було прийнято рішення надолужити переходом на наступний щабель - Е7 з 1 липня цього року.

Про біодизель навіть розмов немає. Звідки це береться, не розумію.

Коротко відповіді на основні питання по Е10.

  • Ціна: на 15-25 доларів/тонна дорожче за Е10, але ті 50-75 копійок на літрі ніхто і не помітить на тлі 75 грн/л на колонці і ніхто переглядати ціну через це навіть не буде.
  • Якість: ніяких змін у якості пального та його властивостях не відбудеться. Раніше горів нафтохімічний октанопідвищувач, тепер буде горіти рослинний.
  • Користь: у нас вже багато біоетанолу, а протягом 2-3 років буде разів в десять більше, відповідні потужності вже будуються. Це дозволить нам скоротити імпорт бензину (для чого треба не зупинятись, а масово впроваджувати палива з високим вмістом біоетанолу, включно з Е85), наростити експорт біоетанолу (хоча Європа не дуже нас чекає), завантажити агрокомплекс.

Тобто матимемо потужний комплексний ефект. Бонусом ще має йти менша токсичність викидів, але на тлі того, скільки всього горить всюди, відчуємо ми це не скоро.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: імпорт бензин дизельне пальне

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