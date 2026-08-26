Влада готується скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Южаніна назвала ризики

Нові правила можуть запрацювати не раніше 2027 року, однак депутатка попереджає про проблеми з готовністю

В Україні можуть скасувати пільгу зі сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. 26 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати відповідні законопроєкти. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, пише «Главком».

Наразі товари з іноземних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Запропоновані зміни передбачають скасування цієї пільги. Водночас для приватних безоплатних подарунків планують зберегти неоподатковуваний ліміт у 45 євро.

За словами Южаніної, під час обговорення реформи представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Водночас меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати.

Окремо депутатка звернула увагу на технічну готовність держави. За її словами, митна система наразі не готова повноцінно адмініструвати новий порядок. Запровадження змін без належної підготовки може створити додаткове навантаження на митницю, бізнес та громадян.

У разі скасування пільги покупці товарів з іноземних маркетплейсів можуть зіткнутися з додатковим податковим навантаженням. Водночас конкретний механізм нарахування та сплати податку ще має бути остаточно визначений.

Раніше уряд уже схвалив законопроєкт про скасування ПДВ-пільги на товари з іноземних маркетплейсів до 150 євро та направив його до Верховної Ради. Кабмін пояснює ініціативу необхідністю створити однакові умови для українського та іноземного бізнесу, а також привести правила оподаткування у відповідність до норм ЄС. Очікується, що зміни можуть запрацювати не раніше 2027 року.

За оцінками уряду, після скасування пільги бюджет може отримувати понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Водночас остаточне рішення щодо законопроєктів має ухвалити Верховна Рада. Южаніна закликає перед остаточним запровадженням нових правил визначити строки готовності системи адміністрування та передбачити окремі умови для товарів, необхідних сектору безпеки й оборони.

Варто нагадати, що «Укрпошта» попередила про нові правила ЄС, які призведуть до подорожчання відправлення посилок закордон.