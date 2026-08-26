Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Влада готується скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Южаніна назвала ризики

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Влада готується скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Южаніна назвала ризики
Водночас для приватних безоплатних подарунків планують зберегти неоподатковуваний ліміт у 45 євро
колаж: glavcom.ua

Нові правила можуть запрацювати не раніше 2027 року, однак депутатка попереджає про проблеми з готовністю

В Україні можуть скасувати пільгу зі сплати ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. 26 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати відповідні законопроєкти. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, пише «Главком».

Наразі товари з іноземних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Запропоновані зміни передбачають скасування цієї пільги. Водночас для приватних безоплатних подарунків планують зберегти неоподатковуваний ліміт у 45 євро.

За словами Южаніної, під час обговорення реформи представники влади посилалися на міжнародні зобов'язання України. Водночас меморандум з ЄС передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства, але не встановлює конкретної дати, коли нові правила мають запрацювати.

Окремо депутатка звернула увагу на технічну готовність держави. За її словами, митна система наразі не готова повноцінно адмініструвати новий порядок. Запровадження змін без належної підготовки може створити додаткове навантаження на митницю, бізнес та громадян.

У разі скасування пільги покупці товарів з іноземних маркетплейсів можуть зіткнутися з додатковим податковим навантаженням. Водночас конкретний механізм нарахування та сплати податку ще має бути остаточно визначений.

Раніше уряд уже схвалив законопроєкт про скасування ПДВ-пільги на товари з іноземних маркетплейсів до 150 євро та направив його до Верховної Ради. Кабмін пояснює ініціативу необхідністю створити однакові умови для українського та іноземного бізнесу, а також привести правила оподаткування у відповідність до норм ЄС. Очікується, що зміни можуть запрацювати не раніше 2027 року.

За оцінками уряду, після скасування пільги бюджет може отримувати понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Водночас остаточне рішення щодо законопроєктів має ухвалити Верховна Рада. Южаніна закликає перед остаточним запровадженням нових правил визначити строки готовності системи адміністрування та передбачити окремі умови для товарів, необхідних сектору безпеки й оборони.

Варто нагадати, що «Укрпошта» попередила про нові правила ЄС, які призведуть до подорожчання відправлення посилок закордон. 

Читайте також:

Теги: пошта ПДВ податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація з валютними обмеженнями формує неправильний сигнал для бізнесу
Валютні обмеження Пишного для бізнесу стимулюють створення юросіб в офшорах, – ЗМІ
Вчора, 14:51
До списку осіб, яких планують викликати для надання свідчень, входять сини Трампа та його родина
Демократи запланували розслідування корупції Трампа – Politico
23 серпня, 03:24
Попри загальне зростання прибутку сектору на 9%, чистий результат ПриватБанку впав майже на третину
Банки заробили понад 108 млрд грн: хто отримав найбільше
21 серпня, 06:15
Заблоковані порти роблять експорт руди неможливим: підприємства готуються до нових зупинок
Заблоковані порти роблять експорт руди неможливим: підприємства готуються до нових зупинок
20 серпня, 12:51
Рублі почали міграцію з банків до кишень росіян
Росіяни ховають рублі під матрац: який урок має засвоїти Україна
18 серпня, 10:47
Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
Інфляція прискорюється: хто відповідальний за неї?
11 серпня, 08:30
«Пошта Росії» прийде на допомогу Wildberries після ударів дронів
Росія знайшла заміну знищеним складам Wildberries
7 серпня, 08:48
Наслідки російського удару по Павлограду
РФ знищила сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді: загинули дві працівниці
6 серпня, 19:23
Яннік Сіннер проживає в Монако
Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу
27 липня, 23:04

Економіка

Влада готується скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Южаніна назвала ризики
Влада готується скасувати пільгу на посилки до 150 євро: Южаніна назвала ризики
В Україні суттєво зросте виробництво одного виду м'яса: прогноз на 2027 рік
В Україні суттєво зросте виробництво одного виду м'яса: прогноз на 2027 рік
Експорт олії з України скоротився
Експорт олії з України скоротився
В Україні зросте виробництво курятини
В Україні зросте виробництво курятини
Валютні обмеження Пишного для бізнесу стимулюють створення юросіб в офшорах, – ЗМІ
Валютні обмеження Пишного для бізнесу стимулюють створення юросіб в офшорах, – ЗМІ
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
80K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua