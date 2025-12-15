Головна Країна Політика
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг

Ірина Міллер
glavcom.ua
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Раді рекомендовано для прийняття за основу і в цілому реформу про перейменування копійки в шаг

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг». Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев, інформує «Главком».

«Рекомендували ВР для прийняття за основу і в цілому фундаментальну та карколомну реформу про перейменування копійки в шаг!», – написав народний депутат.

Гетманцев переконаний, що такий крок стане потужним звитяжним кроком до макрофінансової стабільності держави.

Нагадаємо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». За словами Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом. Він зазначив, що незабаром ініціативу обговорюватимуть у комітетах та сесійній залі.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет з копійки на шаг очікувано спровокувала обговорення в мережі. Люди як підтримували таке рішення, так і не розуміли його доцільності.

Теги: Верховна Рада Данило Гетманцев Національний банк гроші гривня монета

