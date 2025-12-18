Росія шантажує Бельгію через передачу активів РФ Україні – The Guardian

Погрози та тактика шантажу застосовувалися проти топменеджменту Euroclear – установи, де зберігається основна частка російських коштів

Кремль розгорнув кампанію залякування проти керівництва Бельгії та фінансового депозитарію Euroclear. Мета Москви – змусити офіційний Брюссель заблокувати виділення Україні «репараційного кредиту», що базується на прибутках від заморожених активів РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними джерел видання у структурах безпеки, за цілеспрямованим тиском стоїть Головне управління Генштабу РФ (ГРУ). Погрози та тактика шантажу застосовувалися безпосередньо проти топменеджменту Euroclear – установи, де наразі зберігається левова частка знерухомлених російських коштів.

Зокрема, об'єктом атак стала генеральна директорка депозитарію Валері Урбен. У Euroclear підтвердили, що до будь-яких загроз ставляться з максимальною серйозністю, а розслідування проводяться за участі правоохоронних органів.

Раніше в медіа з'являлася інформація від видання EUobserver, що Урбен зверталася до бельгійської поліції по захист через загрози у 2024 та 2025 роках, проте згодом ці дані офіційно спростували. Попри це, європейські чиновники наголошують, що Росія продовжує активно використовувати методи залякування, аби зірвати фінансову підтримку Києва.

Як відомо, банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Центробанк РФ вже заявляв, що має намір подати до суду на Euroclear, в якому було заморожено російських активів на близько 190 млрд євро. Регулятор пояснив це тим, що депозитарій нібито завдав йому збитків, обмеживши можливість розпоряджатися грошовими коштами та цінними паперами. Журналісти стверджують, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження 210 млрд євро російських активів. За утримання заморожених активів Росії проголосували 25 країн з 27. Тож рішення було прийняте волею більшості, а не одноголосним голосуванням.

Рішення щодо довгострокового замороження російських активів прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Росія має зазнавати економічних втрати, поки не закінчиться війна в Україні.