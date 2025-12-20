Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?

За цей рік колишній очільник юстиції суттєво наростив заощадження на банківських рахунках

Міністр юстиції Герман Галущенко, якого Верховна Рада відправила у відставку на хвилі корупційного скандалу у сфері енергетиці, подав декларацію за 2025 рік (період декларування охопив січень-середину листопада). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Нова оприлюднена декларація майже не відрізняється від минулорічної: у власності Галущенка – квартира площею 45,5 кв. м у Києві, житловий будинок на 320 «квадратів» і три земельні ділянки загальною площею 0,49 га у селі Велика Солтанівка на Київщині.

Водночас ексміністр не відобразив у декларації маєток на 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві, де він певний час жив. Його перебування у вказаному будинку неодноразово фіксували співробітники НАБУ, які проводили оперативне спостереження у рамках операції «Мідас».

За неповний рік Галущенко отримав 1,97 млн грн доходів. Це зарплата на посадах міністра енергетики і юстиції.

Крім того, на банківських рахунках експосадовець зберігає 6,1 млн грн, $61,3 тис. і 3 тис. євро. Готівкою – $106 тис і 400 тис. грн.

Якщо порівняти з декларацією за 2024 рік, то протягом 2025 року Галущенко суттєво наростив заощадження на банківських рахунках у гривнях – плюс 1,1 млн грн.

Нагадаємо, що 21 листопада 2025 року Герман Галущенко побував на допиті у НАБУ. Він є фігурантом плівках антикорупційного бюро про корупцію в «Енергоатомі». Наразі НАБУ не повідомляло йому підозри.

Як повідомляв «Главком», будинок ексміністра-втікача Віталія Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Нагадаємо, маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.