Найвищий гірськолижний курорт України «Драгобрат» виставлено на продаж

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Найвищий гірськолижний курорт України «Драгобрат» виставлено на продаж
«Драгобрат» виставили на продаж за $2,75 млн
фото з відкритих джерел

Рішення про продаж ухвалили через смерть братів Бідних – засновників бізнесу

Гірськолижний комплекс «Драгобрат» на Закарпатті шукає нового власника. Корпоративні права ТОВ «Драгобрат» були виставлені на продаж на платформі OLX 18 листопада за ціною 2,75 мільйона доларів. Співвласник комплексу Іван Зезекало підтвердив ZAXID.NET інформацію про продаж, передає «Главком».

За словами Зезекало, рішення ухвалили через смерть братів Бідних – засновників бізнесу, а також через незручність управління курортом для чинних співвласників, які проживають у Полтаві.

Зезекало наголосив, що бізнес є рентабельним: «Бізнес рентабельний – витяги на Драгобраті не потребують штучного снігу і саме на цьому заробляються гроші».

Що входить у вартість активу?

Покупець отримує повноцінну інфраструктуру популярного курорту, яка включає:

  • Два котеджі на 16 номерів та двоповерхову адміністративну будівлю;
  • П'ятиповерховий готель (33 номери) з рестораном;
  • Гуртожиток для персоналу, медпункт та ігрову залу;
  • Сауну з басейном та пункт прокату спорядження;
  • Три бугельні витяги (від 260 до 1000 м) з турнікетами;
  • Автономне енергозабезпечення (трансформаторна підстанція на 630 кВА, дизельні генератори на 120 і 200 кВт);
  • Спецтехніку (два ратраки та три бульдозери);
  • Автономні системи водопостачання та каналізації з очисними спорудами.

Крім того, ТОВ «Драгобрат» володіє земельною ділянкою площею 1,76 га.

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ «Драгобрат» (зареєстроване у 1993 році) очолює Анастасія Нечитайло. У 2024 році компанія задекларувала понад 5,5 млн грн доходу та чистий прибуток у розмірі понад 750 тис. грн. Загальна вартість активів оцінюється у понад 8,4 млн грн.

«Драгобрат» є найвищим гірськолижним курортом України (розташований на висоті 1300–1700 метрів) і відомий своїми трасами різної складності та можливостями для фрірайду.

Нагадаємо, у готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» 11 січня трапилася пожежа. 

