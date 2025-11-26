Головна Київ Новини
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
Підозрюваним у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція Укрвїни/Facebook

Від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень

У Києві судитимуть двох аферистів, які створили низку фейкових акаунтів й від імені українського воїна збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції.

«Порушники, 20-річний та 17-річний мешканці Одещини, створили у соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм присвоїв звання Героя України», – повідомили у поліції.

Надалі, за даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги його підрозділу, у той час коли насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.

фото: Національна поліція України/Facebook
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

На час слідства один зі зловмисників перебував під вартою, а неповнолітній підозрюваний – під домашнім арештом. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА. Зазначається, що масштабну шахрайську схему із привласнення коштів на закупівлю безпілотників з-за кордону викрили слідчі столичної поліції спільно з оперативниками ДСР Нацполіції. За даними досудового розслідування, між українською компанією та приватною фірмою був укладений договір на постачання дронів загальною вартістю майже 30 млн грн. Підприємець зобов’язувався передати замовнику дрони у визначені строки.

