У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України

У Києві судитимуть двох аферистів, які створили низку фейкових акаунтів й від імені українського воїна збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції.

«Порушники, 20-річний та 17-річний мешканці Одещини, створили у соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм присвоїв звання Героя України», – повідомили у поліції.

Надалі, за даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги його підрозділу, у той час коли насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

На час слідства один зі зловмисників перебував під вартою, а неповнолітній підозрюваний – під домашнім арештом. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

