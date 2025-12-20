Головна Світ Політика
ЄС відступив в момент критичної фази війни в Україні: пояснення FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

ЄС відмовився від ідеї «репараційного кредиту» під заставу заморожених активів Центробанку РФ

Лідери Європейського Союзу після виснажливих 16-годинних переговорів ухвалили рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі €90 млрд. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав це «недвозначним сигналом Москві», проте за лаштунками саміту проявилися глибокі розбіжності всередині блоку. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Кредит, залучений через спільні запозичення ЄС, розрахований на найближчі два роки. Гроші спрямують на:

  • підтримку обороноздатності та закупівлю озброєння;
  • розширення внутрішнього виробництва зброї в Україні;
  • розблокування нового пакету допомоги від МВФ та забезпечення фінансової стабільності.

Попри місяці підготовки, ЄС відмовився від ідеї «репараційного кредиту» під заставу заморожених активів Центробанку РФ. Проти цієї схеми виступила Бельгія (де зберігається більшість коштів) через юридичні ризики, а також Італія та Франція. Для Урсули фон дер Ляєн та Фрідріха Мерца це стало політичним компромісом: замість використання активів вони погодилися на новий спільний борг ЄС. Втім, активи РФ тепер заморожені безстроково (раніше термін продовжували кожні пів року), а Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій від Росії.

Рішення не було одностайним. Щоб досягти згоди, винятки з правил отримали Угорщина, Словаччина та Чехія. Це свідчить про формування потужного внутрішнього опору подальшій підтримці Києва. Financial Times зазначає, що такий підхід може підбадьорити Москву, оскільки ЄС фактично відступив від використання свого найсильнішого важеля впливу – російських грошей – саме в момент критичної фази війни.

Особливістю цієї позики є те, що до спільного боргу долучається не весь Євросоюз, а група держав, готових діяти разом під гарантії бюджетного резерву ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026-2027 років. Позику буде погашено тільки після сплати Росією репарацій.

Кредити будуть надаватися за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Як відомо, глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.

