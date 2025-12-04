Головна Світ Соціум
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Колумбія подала до суду на Трампа та Гегсета за вбивство рибалки
Першу скаргу проти ударів США по човнах із наркотиками подано до IACHR
фото: edition.cnn.com

Колумбійський риболовець став жертвою удару США

Колумбійська родина подала першу офіційну скаргу на смертоносний удар США по човнам у Карибському морі. Вони стверджують, що американські військові вбили рибалки, а не наркоторговця. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Скріншот відео, опублікованого в акаунті президента Дональда Трампа у Truth Social 15 вересня 2025 року, показує човен, по якиму, за словами самого Трампа, нанесено військовий удар.

Родина колумбійця, який, як вважають, був убитий внаслідок удару США у Карибському морі, подала скаргу на такі атаки до Міжамериканської комісії з прав людини (IACHR).

Петиція, подана у вівторок американським юристом із прав людини Деном Коваліком, стверджує, що колумбійський рибалка Алехандро Карранса був убитий, коли США нанесли удар по його човні біля узбережжя Колумбії 15 вересня.

У ній стверджується, що США здійснили позасудове вбивство, порушуючи права людини Каррансі. Ковалік повідомив CNN, що вони вимагають компенсації для його сім'ї та припинення таких вбивств, але не уточнивши, як ці вимоги будуть виконані.

«Ці вбивства суперечать міжнародному праву. Вони суперечать законодавству США. Ми хочемо, щоб це припинилося, і вважаємо, що це принаймні перший крок до того, щоб це сталося», – сказав він.

У скарзі названо Секретаря оборони США Піта Геґсета виконавцем, де йдеться про те, що він «був відповідальним за наказ бомбардувати лодки, подібні до лодки Алехандро Каррансі Медіні, та вбивство всіх, хто перебував на таких лодках», і також обвинувачено Трампа у аналогічних діях.

Пентагон перенаправив запитання до Білого дому, і CNN звернулася до Білого дому. З початку вересня США здійснили щонайменше 22 удари по ймовірних човнах, що займаються незаконним обігом наркотиків у Карибському та Тихому океанах, вбивши щонайменше 83 людини.

США намагалися юридично виправдати свої удари, стверджуючи, що човни перевозили осіб, пов'язаних із приблизно двома десятками наркокартелів, що беруть участь у збройному конфлікті зі США. Білий дім неодноразово заявляв, що дії адміністрації «повністю відповідають Закону про збройні конфлікти» – сферу міжнародного права, призначену для запобігання нападам на цивільних осіб.

Трамп стверджував, що удар 15 вересня вбив трьох «наркотерористів із Венесуели», які перевозили наркотики до Сполучених Штатів.

Але Ковалік каже, що Карранса, громадянин Колумбії, просто ловив марліна та тунця, коли був убитий під час удару.

Президент Колумбії Густаво Петро раніше заявляв, що Карранса був рибалкою все життя без жодних зв'язків із наркоторгівлею, і що на його човні був вивішений сигнал про лихо через пошкодження двигуна. Пізніше Петро дізнався, що Карранса, можливо, прийняв гроші за перевезення заборонених товарів через своє фінансове становище, але сказав: «його дії ніколи не заслуговували на смертну кару» .

Густаво Петро оголосив, що Ковалік розпочав «судовий захист» для сім'ї Каррансі та сказав, що його країна має скликати комісію колумбійських юристів для розслідування того, що він вважає «злочинами» у Карибському морі.

Ковалік заявив, що петиція, яку він подав у вівторок від імені дружини та дітей Каррансі, є першою офіційною скаргою проти ударів США в Карибському та Тихому океанах, і він вважає, що за нею підуть інші. «Це мета. Це одна з наших цілей. Ми відновимо справедливість для цих людей», – сказав він CNN.

IACHR на своєму вебсайті зазначає, що петиції, подані до комісії, дозволяють жертвам порушень прав людини отримати допомогу. 

Петиція була подана того ж дня, коли IACHR опублікувала заяву, висловлюючи занепокоєння щодо ударів США. Комісія закликає Сполучені Штати «забезпечити, щоб усі безпекові операції, включаючи ті, що здійснюються за межами їхніх кордонів, відповідали міжнародним зобов'язанням у сфері прав людини, зокрема щодо захисту права на життя, застосування сил, гарантій належної правової процедури та механізмів підзвітності».

До слова, американські законодавці з обох партій заявили про намір домогтися голосування в Конгресі щодо воєнних повноважень, якщо президент Дональд Трамп продовжить агресію проти Венесуели без належного схвалення.

