Ціни на пальне в Україні та Європі: чи є щось спільне?

Пальне дорожчає не лише в Україні

Залишився приємно враженим вчорашнім виступом голови АМКУ пана Кириленка у парламенті щодо ситуації на ринку нафтопродуктів.

Спокійно, без істерик і шок-контенту.

Перелік причин підвищення цін виявився навіть більшим, ніж я очікував почути:

Скорочення пропозицій від європейських постачальників.

Обсяги роздрібних продажів бензину А-95 зросли на 40-70%, дизпального – на 60-140%.

Збільшення залежності від імпорту внаслідок зупинки минулого року єдиного нафтопереробного підприємства в Україні.

Зростання фактичної вартості нафтопродуктів.

Збільшення вартості логістичних послуг. (Це правда: зокрема перевезення бензовозом зросло з 50 до 60 грн/км).

І так, АМКУ буде вивчати відповіді мереж АЗС на запит відомства. Насправді, так і має бути.

Шкода, що пан Кириленко не встиг закінчити промову, не вистачило відведеного регламентом часу.

Але він встиг відзначити одну дуже цікаву обставину: станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня.

Це мене наштовхнуло на думку дослідити динаміку зростання цін в Європі і Україні з початку року. Не за тиждень, або 10 днів, а саме за більш довгий час, коли всі фактори мали відіграти і у нас, і на континенті.

Сьогодні ми живемо одним днем, а між тим підвищення світових цін на нафту і пальне розпочалося буквально з перших днів січня через поступове зростання напруги навколо Ірану. За січень-лютий підвищення склало 20% – з $60 до $72/барр. (Це дуже багато, але хтось памятає навалу сюжетів і новин на цю тему? Ні, бо відбувалося все поступово).

До речі, певне інерційне зростання переповзло з лютого на березень і в сумі зі стрибком цін на 25% після початку близькосхідної війни призвело до вражаючого підвищення в українському гурті і роздробі. (Насправді, вражаючим воно було у Польщі і Німеччини, де дизель додав понад 20 грн/л, а не наші 10)

Отже, яку динаміку з початку року ми бачимо?

Бензин відпрацював світовий тренд до копійочки. Підвищена оптова ціна на 10 березня зумовлена певним ажіотажем і думаю скоро зрівняється по динамиці з роздрібною

А от дизель недопрацьовує. Зростання цін на АЗС відстало від світової динаміки, а особливо від гурту, де ажіотаж загнав ціни за хмари.

Висновок: українські роздрібні ціни на пальне змінюються у повній відповідності до європейських тенденцій. Що цілком логічно, адже звідти ми і купуємо 100% пального.

Так, зростання цін це неприємно і шокуюче. Але це об’єктивна реальність, в якій сьогодні живе весь світ і з якою ми точно нічого зробити не можемо.

P.S. Останні пару днів принесли перші гарні новини. Паніка вщухла, світові ціни присіли, а оптові ціни в Україні нарешті стали нижчими за роздрібні. Свою роль зіграло розблокування імпорту з найбільшого напрямку, чому допоміг уряд. Гадаю, невдовзі отримаємо перші файні новини з АЗС. Звісно, якщо ціна в світі знов не улетить.