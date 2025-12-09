Головна Гроші Економіка
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зробить значно дорожчою відбудову України – виробники будматеріалів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Виробники будматеріалів попередили, що через дії «Укрзалізниці» відбудова зруйнованого житла значно подорожчає  

Майбутня відбудова зруйнованих міст на півночі та сході України може стати значно дорожчою, якщо «Укрзалізниця» ухвалить рішення про підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це заявив голова Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи ризики для галузі та державного бюджету.

За його словами, значна частина підприємств, що забезпечують матеріалами будівельний сектор, розташовані на лівому березі України - у Чернігівській, Сумській та інших прифронтових областях. Багато з них були розбомблені або вимушено релоковані. У результаті будматеріали доведеться транспортувати на сотні кілометрів із правого берега, що суттєво підвищить собівартість відбудови. Крім того, він повідомив, що дедалі більше виробників будматеріалів обирають автотранспорт для перевезень своєї продукції.

«Кабінет Міністрів у такому випадку просто не знатиме, які кошти закладати в бюджет на відновлення Сум, Охтирки та інших міст. Якщо тарифи зростуть, усі ці витрати неминуче перекладатимуть на кінцевого споживача», – зазначив Салій.

Він також звернув увагу, що громади можуть долучатися до підтримки залізничної інфраструктури, як це роблять деякі великі міста, які за власні кошти прокладають маршрути або ремонтують платформи. Крім того, він запропонував знизити податкове навантаження «Укрзалізниці»: компанія щороку сплачує близько 3 млрд грн земельного податку муніципалітетам, що фактично зменшує її можливість утримувати інфраструктуру та стримує тарифну політику.

«Було б доцільно на час війни звільнити землі державної власності, які використовуються критичними підприємствами, від орендних і екологічних платежів. Це б зменшило видатки Укрзалізниці та пом’якшило тиск на тарифи», – наголосив він.

Салій підкреслив, що бізнес готовий долучатися до пошуку рішень і пропонує уряду активніше взаємодіяти з профільними асоціаціями. «Ми дуже вдячні «Укрзалізниці» за те, що вона працює. Але хочемо закликати міністерства та службовців звертатися до нас. У нас є ідеї, і разом можна знайти збалансовані рішення», – зазначив він.

Як відомо, «Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення. Водночас, проти виступили у Мінекономіки: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або  просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр.

