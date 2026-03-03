Війна на Близькому Сході та ціни на АЗС: чого чекати?

Не покарати самих себе

Отже, минув перший робочий день після початку війни в Ірані. Всі чекали на ранок понеділка, коли відкриються біржі.

Дочекались: 82 долари за барель (проти 72 у п’ятницю)

І це все? А де 150 або хоча б 100? (Це вже традиція в інвестбанкірів за будь-якої незрозумілої ситуації прогнозувати 100, 120, 150 або 200 доларів за барель).

В Україні першою реакцією було згортання оптової торгівлі: в понеділок лише три трейдери – UPG, ЗПЕК і «Мартін Трейд» – пропонували «бензовозні» пропозиції з кінським цінником (сорі, джаст ринок), а більшість взагалі утрималась «до вияснєнія».

Більш того, окремі закордонні постачальники повідомили, що також беруть паузу і додаткових обсягів не дадуть.

Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть «прилипнути» якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити.

Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику – на 2-3 гривні. Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів сприймаються як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів.

А між тим пального вистачає. Схоже, бензином в березні ми будемо залиті, по дизпальному теж немає ознак нестачі. Навпаки, зникнення фактору морозостійкості відкрило всі шлюзи. Про угорсько-словацькі постачання ніхто навіть не згадує, бо ринок перелитий. Отже, будь ласка, не створюйте паніку, у нас все добре!

Новини свідчать, що апокаліптичні сценарії з блокуванням проток тощо не реалізуються, бо вживаються превентивні заходи.

Смішно спостерігати за істерикою навколо ударів по НПЗ та заводам зі скраплення газу, мовляв, прилетіло пару дронів і паралізувало пів земної кулі.

Нашу далеко не молоду і технологічну «Укртатнафту» поклали в червні минулого року за допомогою 80 ракет і 250 дронів. Ви серйозно думаєте, що 2 шахеди зможуть сильно дестабілізувати роботу сучасних підприємств Катару та Саудівської Аравії?

Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки «іранський» фактор зникне.

Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Ірані був запресований багаторічними санкціями. А відповідно впадуть ціни і в Україні, будемо за цим уважно слідкувати і за необхідності максимально пришвидшувати.