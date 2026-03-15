Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Що не так з є-бачком?

Як пільги для всіх працюють на користь багатих
Потрібна тільки політична воля, якої поки не проглядається навіть на горизонті

Уряд вирішив надати допомогу власникам авто – виділяє 1000 грн на місяць дисконту при покупці пального.

Я завжди був і є проти різних пільг у вигляді різних ставок акцизів на моторні палива та інші пільги власникам авто. Бо останні не є соціально незахищеними верствами населення. Не знаю, як у нас (здається теж так), а в Європі, якщо в тебе є автомобіль, ти не можеш претендувати на будь-які пільги і субсидії від держави.

Або наступне питання: чому держава за наші податки допомагає власникам геліків і порше? Може краще дороги полагодити, тоді всім добре – і хто на мерині, і хто на ланосі. А головне, що та 1000 грн і другому, а тим більше першому – як мертвому припарка. Насправді питання «енергетичних» дотацій не нове і набагато ширше.

Давно відоме – природний газ. Його держава міцно дотує. Цієї осені НАК купляв його за імпортом за ціною близько 20 тис. грн за 1000 кубів, а побутовий тариф – 8000 грн. І такий тариф платить той, хто реально потребує допомоги, і той, в кого хата на три поверхи на сотні квадратів і басейном з підігрівом. І відповідно основну допомогу отримує останній, бо споживає набагато більше.

Чому не зробити ринкову ціну на газ для споживачів великих обсягів? У кого є гроші на такі хороми, знайдуть на опалення легко. Теж саме з електрикою. Бізнес платить по 15 грн за кВт·год, а побутовий тариф 4,32 вдень і 2,16 вночі.

Цим відверто зловживають власники електромобілів (апріорі люди небідні), яким держава продовжує надавати чималі пільги при розмитненні (немає 10% мита, як для машин з ДВЗ, та майже немає акцизу). Споживаєш багато – плати комерційний тариф. Це справедливо!

А головне, все для адміністрування як по газу, так і по електриці є. Потрібна тільки політична воля. Якої поки не проглядається навіть на горизонті.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Що не так з є-бачком?
Ціни на пальне в Україні та Європі: чи є щось спільне?
Війна на Близькому Сході та ціни на АЗС: чого чекати?
Нове підвищення акцизів. Як зміниться ціна на пальне з 1 січня?
Росія б'є по енергетичних об'єктах. Що буде з пальним та цінами на нього?
Кінець нафтової імперії Ігоря Коломойського

