Скандал у Венеції: Брюссель висунув жорсткий ультиматум організаторам Бієнале

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Скандал у Венеції: Брюссель висунув жорсткий ультиматум організаторам Бієнале
Росія бере участь у Венеційській бієнале
фото: Wikimedia Commons

Єврокомісія обурена участю Росії на виставці 

Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію. 

Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен та комісар з питань культури Гленн Мікаллеф засудили рішення організаторів. Вони наголосили, що надання платформи державі-агресору суперечить санкційній політиці Євросоюзу.

«Ми рішуче засуджуємо рішення Фонду Бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на 61-й Міжнародній мистецькій виставці Венеціанської бієнале 2026 року», – йдеться у повідомленні.

При цьому Єврокомісія попередила, що якщо Фонд Бієнале не змінить свого рішення, вона «розгляне подальші заходи», включаючи призупинення або припинення поточного гранту.

«Держави-члени, установи та організації повинні діяти відповідно до санкцій Євросоюзу та уникати надання платформи особам, які активно підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України», – також додали в Єврокомісії. 

«Главком» писав, що у Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ». Ювілейна експозиція розгорнеться на всіх виставкових поверхах музею та продемонструє майже 250 творів Маестро. Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. 

У лютому 2026 року Іван Марчук повідомив, що через шахрайські дії, пов’язані з посяганням певних осіб на його авторські права, змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність у Великій Британії та Швейцарії.

