Китайський Новий рік 2026: коли починається і як святкувати

Китайський Новий рік є одним із найважливіших традиційних свят, як у самому Китаї, так і в багатьох інших країнах Східної Азії

Постійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час – у межах з 21 січня по 20 лютого. Точна дата залежить від другого молодика після дня зимового сонцестояння у грудні.

Коли Новий 2026 рік за китайським календарем

У 2026 році за китайським календарем Новий рік настає 17 лютого. Святкування триватиме 15 днів і завершиться Святом ліхтарів. За китайським календарем 2026 рік закінчиться 3 березня 2026 року.

Китайський Новий рік 2026: яка тварина є символом

У 2026 році символом року за китайським календарем стане Червоний вогняний кінь. Китайський календар базується на циклі з 12 тварин та п'яти стихій (дерево, вогонь, земля, метал і вода). Кожен рік має свій символ, який є поєднанням однієї з тварин і однієї зі стихій, і вважається, що символ допомагає зрозуміти, чого очікувати.

Червоний вогняний кінь уособлює невгамовну енергію, харизматичність, рішучість, незалежність та стрімкі зміни. Цей знак символізує сміливий рух уперед, пристрасть, удачу та щирість, вимагаючи активних дій, ініціативності та відкритості для досягнення кар'єрних і особистих цілей.

2026 – рік Червоного вогняного коня: що це означає?

Оскільки 2026 рік пройде під егідою стихії Вогню, він обіцяє бути значно динамічнішим за попередні. Ось кілька цікавих фактів про цей символ:

Рідкісність: Рік саме Вогняного коня трапляється лише раз на 60 років (попередній був у 1966-му).

Темперамент: Вважається, що цей рік приносить великі світові зміни, наукові прориви та сплеск творчої енергії.

Кольори успіху: Окрім традиційного червоного, удачу в 2026 році приноситимуть насичений помаранчевий та золотий.

Кому пощастить: Найбільш сприятливим рік буде для людей, які не бояться ризикувати та починати нові масштабні проєкти.

До речі, у китайській традиції вважається, що діти, народжені в рік Вогняного Коня, мають надзвичайно сильний характер і природне лідерство.

Традиції свята

Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік).

Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків.

Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищають своє життя від будь-яких невдач і звільняють місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Традиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Що не варто робити на Китайський Новий рік 2026: головні заборони

Щоб рік Вогняного коня не став часом випробувань, за східними традиціями варто дотримуватися певних обмежень. Ось основні «табу», яких намагаються дотримуватися мільйони людей у всьому світі:

Не мити голову та не прибирати в перші три дні. Китайці вірять, що новорічна удача оселяється в домі та на людині саме в перші години свята. Якщо ви почнете прибирання або винесете сміття – ви буквально «викинете» свій успіх за поріг. Те саме стосується миття голови: вважається, що так можна змити багатство.

Заборона на дитячі сльози. Цього дня батьки намагаються бути максимально терплячими. Якщо дитина багато плаче та вередує, це вважається поганим знаком, що привертає проблеми та постійні чвари в сім'ю на весь наступний рік.

Фінансові табу: борги та кредити. Напередодні 17 лютого вкрай важливо розрахуватися з власними боргами. Брати гроші в борг або оформлювати кредит під час святкування – до бідності. Існує прикмета: як почнеш рік у боргах, так і проведеш його «від зарплати до зарплати» .

борги та кредити. Напередодні 17 лютого вкрай важливо розрахуватися з власними боргами. Брати гроші в борг або оформлювати кредит під час святкування – до бідності. Існує прикмета: як почнеш рік у боргах, так і проведеш його «від зарплати до зарплати» . Остерігайтеся цифри 4. У китайській культурі число «чотири» є нещасливим, оскільки за звучанням воно нагадує слово «смерть». Уникайте цієї цифри в декорі столу, кількості страв або при виборі подарунків. Натомість краще обирати число 8, яке символізує нескінченний успіх.

А що ж принесе удачу?

На противагу заборонам, обов'язково зробіть наступне:

Одягніть щось червоне – цей колір відлякує злих духів.

Відчиніть вікно, щоб старий рік міг вийти, а новий – увійти.

Покладіть у гаманець парну кількість купюр, щоб гроші «розмножувалися».

Порада редакції: Якщо ви хочете залучити в дім позитивну енергію, замість прибирання краще відкрийте вікна, щоб «випустити» минулорічні невдачі та дати дорогу новому щастю.