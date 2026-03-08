Головна Країна Події в Україні
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»

Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Очільник МЗС Угорщини не зміг назвати жодної вагомої причини фактичного викрадення грошей, які перевозили українські інкасатори

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто озвучив дивні підозри щодо транспортування українськими інкасаторами через територію цієї країни готівкових коштів у доларах та євро. При цьому він знову не назвав вагомих причин для нахабного викрадення двох інкасаторських машин «Ощадбанку». Як інформує «Главком», відповідний допис головний угорський дипломат зробив у Facebook.

На справедливі звинувачення свого українського колеги Андрія Сибіги у викраденні готівкових коштів, які перевозили інкасатори державного «Ощадбанку» з Австрії в Україну, Сіярто почав цікавитися, чому готівку перевозять автомобілями через Угорщину.

Очільник МЗС Угорщини лицемірно вдав необізнаність про відсутність повітряного сполучення з Україною, яке раніше використовували, щоб перевозити обігові валютні кошти для українських банків.

«Чому українці перевозили в Угорщині 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що вони їх витратили і в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині і в чиїх інтересах?», – написав Петер Сіярто.

Він укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».

Речник українського МЗС Георгій Тихий не став пояснювати очевидні речі.

«В Україні ми кажемо: «На злодієві шапка горить». Це означає, що «нечисте сумління саме викриває себе». Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності», – написав він у мережі Х, перепостивши безглузді запитання Сіярто.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною. Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомили в пресслужбі, два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Варто зазначити, що 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Як відомо, Орбан звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. Угорський лідер назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

