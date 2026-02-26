МЗС Німеччини заявило про відмову ЄС передавати заморожені активи РФ Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів

Євросоюз більше не розглядатиме варіант прямої передачі заморожених активів Російської Федерації Україні як альтернативний шлях фінансової підтримки. Про це, як повідомляє DW, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, інформує «Главком»

За словами очільника німецького дипломатичного відомства, дискусія щодо використання «тіла» заморожених російських коштів, а це близько €210 млрд, фактично вичерпана. Брюссель та Берлін наразі зосереджені на інших механізмах допомоги Києву.

«Це питання остаточно вирішене», – зазначив Вадефуль, відкинувши можливість відновлення дискусій щодо передачі Україні заморожених російських коштів.

За словами голови МЗС Німеччини, Євросоюзу вдалося знайти «дуже хороший запасний інструмент» підтримки – кредит Україні в розмірі €90 млрд. При цьому він розкритикував позицію Угорщини, яка блокує цю ініціативу.

Зауважимо, 18 грудня 2025 року саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі €90 млрд у 2026−2027 роках. Київ отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу.

Нагадаємо, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що фінансування спрямоване на забезпечення безперервної роботи ключових державних сервісів, посилення обороноздатності України та зміцнення спільної безпеки в Європі.

Мецола наголосила, що новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

Вона також підкреслила, що фінансування розглядається як інструмент наближення справедливого й тривалого миру. За словами президентки Європарламенту, підтримка України є складовою ширшої політики ЄС щодо гарантування безпеки та свободи на континенті.